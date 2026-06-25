У Венесуелі сталися два потужні землетруси: десятки людей загинули, понад 700 поранено

Венесуела оговтується від наслідків подвійного землетрусу, який став одним із найсильніших у країні за останнє століття.

Серія потужних підземних поштовхів магнітудою 7,2 та 7,5 зафіксована у середу ввечері з інтервалом усього в одну хвилину, що спровокувало масштабні руйнування та паніку серед населення.

Венесуела запровадила надзвичайний стан через землетрус магнітудою 7,5

Епіцентр стихійного лиха був поблизу міста Морон на карибському узбережжі країни, а самі коливання були настільки сильними, що евакуацію висотних споруд довелося проводити навіть у віддалених регіонах сусідньої Бразилії, за більш ніж півтори тисячі кілометрів від столиці.

Як зазначає AP, виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес оприлюднила інформацію, що внаслідок руйнувань загинуло щонайменше 32 особи, а ще понад 700 громадян отримали поранення різного ступеня важкості.

Влада країни терміново запровадила надзвичайний стан, водночас попереджаючи, що кількість жертв неминуче зростатиме, оскільки рятувальні бригади лише починають розбирати завали у найбільш ізольованих та постраждалих регіонах.

Найкритичніша ситуація наразі спостерігається у прибережному штаті Ла-Гуайра, який оголошено зоною лиха — там, за 30 кілометрів від Каракаса, повністю обвалилися десятки житлових будинків, під уламками яких досі перебувають люди.

Через катаклізм повністю припинив роботу головний міжнародний аеропорт країни імені Сімона Болівара, у столиці було екстрено зупинено рух метрополітену, скасовано газопостачання, а мобільний зв’язок та електромережі у багатьох кварталах вийшли з ладу.

Міністерство освіти також оголосило про тривале скасування шкільних занять, перепрофілювавши вцілілі навчальні заклади під тимчасові притулки для біженців та пункти збору гуманітарної допомоги.

Заяви про надання негайної гуманітарної підтримки, фінансової допомоги та відправку спеціалізованих команд уже надійшли від урядів США, Бразилії, Мексики, Аргентини, Чилі, Сальвадору та Еквадору.

Зокрема, Державний департамент США та Державне секретарство оголосили про екстрене розгортання пошуково-рятувальних загонів і медичних місій, які координуватимуться спільно з венесуельською стороною.

Окрім того, Катар та низка латиноамериканських країн уже підтвердили виліт своїх рятувальних літаків до Каракаса.

Поки спецслужби та медики намагаються стабілізувати ситуацію, міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельо закликав громадян зберігати спокій, залишатися на відкритому просторі через загрозу повторних поштовхів та першочергово подбати про безпеку дітей і літніх людей.

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