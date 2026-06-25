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У Венесуелі сталися два потужні землетруси: десятки людей загинули, понад 700 поранено

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 25 Червня 2026, 10:01 3 хв.
венесуела
Фото Getty Images

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