В Венесуэле произошло два мощных землетрясения: десятки человек погибли, более 700 ранены

Венесуэла оправляется от последствий двойного землетрясения, которое стало одним из сильнейших в стране за последнее столетие.

Серия мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в среду вечером с интервалом всего в одну минуту, что спровоцировало масштабные разрушения, разрушения зданий и панику среди населения.

Венесуэла ввела чрезвычайное положение из-за землетрясения магнитудой 7,5

Эпицентр стихийного бедствия находился вблизи города Морон на карибском побережье страны, а сами колебания были настолько сильными, что эвакуацию высотных сооружений пришлось проводить даже в отдаленных регионах соседней Бразилии, в более чем полутора тысячах километров от столицы.

Как отмечает AP, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес обнародовала информацию, что в результате разрушений погибли по меньшей мере 32 человека, а еще более 700 граждан получили ранения разной степени тяжести.

Власти страны срочно ввели чрезвычайное положение, предупреждая, что количество жертв будет неизбежно расти, поскольку спасательные бригады только начинают разбирать завалы в наиболее изолированных и пострадавших регионах.

Самая критическая ситуация сейчас наблюдается в прибрежном штате Ла-Гуайра, который объявлен зоной бедствия — там, в тридцати километрах от Каракаса, полностью обрушились десятки жилых домов, под обломками которых до сих пор находятся люди.

Из-за катаклизма полностью прекратил работу главный международный аэропорт страны имени Симона Боливара, в столице было экстренно остановлено движение метрополитена, отменено газоснабжение, а мобильная связь и электросети во многих кварталах вышли из строя.

Министерство образования также объявило о длительной отмене школьных занятий, перепрофилировав уцелевшие учебные заведения во временные приюты для беженцев и пункты сбора гуманитарной помощи.

Заявления о немедленной гуманитарной поддержке, финансовой помощи и отправке специализированных команд уже поступили от правительств США, Бразилии, Мексики, Аргентины, Чили, Сальвадора и Эквадора.

В частности, Государственный департамент США и Государственное секретарство объявили об экстренном развертывании поисково-спасательных отрядов и медицинских миссий, которые будут координироваться совместно с венесуэльской стороной.

Кроме того, Катар и ряд латиноамериканских стран уже подтвердили вылет своих спасательных самолетов в Каракас.

Пока спецслужбы и медики пытаются стабилизировать ситуацию, министр внутренних дел Диосдадо Кабельо призвал граждан сохранять спокойствие, оставаться на открытом пространстве из-за угрозы повторных толчков и в первую очередь позаботиться о безопасности детей и пожилых людей.

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