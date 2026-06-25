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В Венесуэле произошло два мощных землетрясения: десятки человек погибли, более 700 ранены

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 25 июня 2026, 10:01 3 мин.
венесуэла
Фото Getty Images

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