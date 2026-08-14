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Гороскоп на выходные 15-16 августа 2026: суббота для отдыха, воскресенье — для смелых решений

Ольга Петухова, редактор сайта 14 августа 2026, 19:00 6 мин.
гороскоп на выходные 15-16 августа 2026

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