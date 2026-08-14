Помидоры с бархатцами на зиму по рецепту Лилии Цвит: сначала удивляют, а потом хочется еще

Полно помидоров на огороде, да и бархатцы радуют глаз? Время сделать из этих двух, на первый взгляд, несовместимых растений интересный микс: консервированные помидоры с бархатцами.

Рецепт уже несколько лет держится среди топовых, и на него полно хороших отзывов. Мы решили довериться опытной блогерше-хозяйке Лилии Цвит и предлагаем рецепт именно от нее.

Помидоры с бархатцами на зиму: рецепт Лилии Цвит

Ингредиенты на три литровые банки

помидоры ~ 2 кг

цветы бархатцев — 12 шт. (на одну банку — 4 цветка)

Маринад

вода — 1,5 л

соль — 2 столовые ложки (40 г)

сахар — 3 столовые ложки (70 г)

уксус — 3 столовые ложки (50 мл)

Способ приготовления консервированных помидоров с бархатцами

Промой помидоры и цветы бархатцев. Каждый помидор проколи зубочисткой возле плодоножки. На дно каждой стерильной литровой банки положи по 2 цветка, плотно выложи помидоры и сверху положи еще по 2 цветка бархатцев. В кастрюлю влей 1,5 л воды, добавь 2 столовые ложки соли (40 г), 3 столовые ложки сахара (70 г) и 3 столовые ложки уксуса (50 мл). Доведи до кипения, чтобы сахар и соль полностью растворились. Горячим маринадом залей помидоры в банках до верха и прикрой простерилизованными крышками, не закручивай. На дно широкой кастрюли положи полотенце или силиконовый коврик. Поставь банки и заливай в кастрюлю теплую воду так, чтобы она доходила до “плечиков” банок. Поставь кастрюлю на огонь. С момента закипания воды в кастрюле пастеризуй банки ровно 10 минут на умеренном огне. Осторожно достань банки, сразу герметично закрути, переверни вверх дном и укутай одеялом до полного остывания.

Помидоры получаются кисло-сладкими, очень вкусными, с немного необычным пряным привкусом.

В отзывах к видео-рецепту Лилии Цвит женщины пишут, что консервируют такие помидоры уже по 10 лет, а само видео блогерши набрало более 80 тысяч просмотров.

Может, пора и тебе попробовать угостить домашних и друзей помидорами с бархатцами?

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Источник фото: Рinterest.

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