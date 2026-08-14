Рецепт томатного сока от Евгения Клопотенка: вкуснее магазинного

Домашний томатный сок — лучший способ сохранить вкус летних помидоров до зимы. Он получается ароматным и даже вкуснее, чем купленный в магазине.

Известный повар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом приготовления томатного сока дома. Ты останешься довольным (-ой)!

Томатный сок на зиму: рецепт

помидоры — 1,5 кг

сельдерей — 2 стебля

соль — по вкусу

Пошаговый рецепт томатного сока на зиму

Промой помидоры и сельдерей. Томаты нарежь большими кусками, а сельдерей — поперек на несколько частей. Пропусти овощи через соковыжималку. Перелей сок в сотейник и доведи до кипения. Вари на среднем огне 7-10 минут. Добавь по вкусу соль. Разлей сок по стерильным банкам. Закрой их крышками и оставь, пока они не остынут. Хранить томатный сок следует в прохладном месте.

Вот и все! Наслаждайся сладко-кисловатым соком или добавляй его в блюда во время приготовления.

Как законсервировать томатный сок на зиму без соковыжималки – рецепт

Чтобы законсервировать томатный сок для длительного хранения на зиму без соковыжималки, возьми следующие ингредиенты:

помидоры — 10 кг

10 кг соль и сахар — по 5 ч.л. или на твой вкус

по 5 ч.л. или на твой вкус лимонная кислота — 1,5 ч.л.

Из такого количества помидоров у тебя получится 5л консервированного томатного сока. Хорошо вымытые помидоры мелко нашинкуй, срежь плодоножки. Переложи помидоры в эмалированную кастрюлю, прогрей их на среднем огне 10-15 минут.

Снимай пенку. Сок перетри через сито. Нагрей его до 95 градусов, но не давай закипеть. Добавь соль, сахар и лимонную кислоту. Попробуй сок и доведи его до желаемого вкуса. Простерилизуй банки и крышки, мы делились быстрыми способами стерилизации.

Разлей горячий сок в банки, закрути их, поставь вверх дном. Укутай банки в плед на ночь. Утром, когда консервированный томатный сок остынет, можно ставить его в погреб или холодильник на длительное хранение.

Также держи пошаговый видеорецепт!

Если у тебя еще осталось несколько лишних килограммов помидоров, то читай, как приготовить лечо на зиму. Его можно есть как отдельное блюдо, так и добавлять в омлет, пасту и мясные блюда.

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