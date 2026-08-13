Перец на зиму для фарширования: рецепт палочка-выручалочка для хозяек

Каждая хозяйка знает: зимой цены на свежие овощи кусаются, а вкус болгарского перца из супермаркета часто напоминает пластик. Именно поэтому осень — идеальное время, чтобы сделать стратегический запас.

Перец на зиму для фарширования — это настоящая палочка-выручалочка для занятых людей. Это не только экономит деньги, но и бережет твое время, ведь овощи уже прошли термическую обработку и стали эластичными.

Перец на зиму для фарширования: рецепт, не требующий стерилизации

Главное преимущество этого метода — отсутствие длительного кипячения банок в кастрюлях. Этот рецепт перца для фарширования базируется на бланшировании, что позволяет сохранить цвет и форму овощей. Тебе понадобятся плоды конусовидной формы — их удобнее складывать один в один, экономя место.

Расчет ингредиентов на две 2-литровые банки:

Сладкий перец — около 28 шт. (среднего размера);

Вода для маринада — 2,1 литра;

Сахар и соль — по 1,5 ст. л. каждого;

Уксус (9%) — 4 ст. л.;

Черный перец (горошек) — 15 шт.;

Лавровый лист — 2 шт.

Если ты планируешь закрывать перец на зиму для фарширования на 3-литровую банку, то пропорции маринада стоит увеличить примерно в полтора раза, а количество перца составит около 18–22 штук в зависимости от их калибра.

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Как закрыть перец на зиму для фарширования: подготовка и бланширование

Первым делом готовим тару — банки должны быть идеально чистыми и простерилизованными. Овощи тщательно моем, удаляем капельки-шляпки вместе с плодоножками и семенами. Внутри должны остаться пустые полости.

Итак, как закрыть перец на зиму для фарширования, чтобы он не ламался? Секрет в кратковременной варке. В большой кастрюле доводим воду до кипения и закладываем туда перец партиями.

Варим ровно 3 минуты после повторного закипания на слабом огне. Вынимаем плоды шумовкой и даем им немного остыть. Когда рука уже терпит температуру, вкладываем перцы один в один, словно стаканчики — так в банку влезет гораздо больше заготовок.

Пока подготовленные овощи ждут в банках, занимаемся маринадом. В чистую воду добавляю соль, сахар, перец горошком и лаврушку. Доводишь смесь до кипения, вливаем уксус и сразу снимаем с плиты. Очень важно, чтобы маринад был горячим.

Как закрыть болгарский перец для фарширования на зиму, стоит обратить внимание на воздушные пузырьки. Наливай маринад до самого края. Между перцами всегда остаются пустоты с воздухом, который потом поднимется вверх.

Если жидкости будет мало, верхние перчины могут испортиться. Если маринада не хватило — просто долей обычного кипятка из чайника.

Как закрыть на зиму перец для фаршировки и где его хранить

После того как банки герметично закатаны, их обязательно нужно перевернуть вверх дном. Это дополнительная проверка на герметичность крышки. Укутай консервацию теплым одеялом на сутки — самостерилизация будет продолжаться, пока банки будут медленно остывать.

Такой перец на зиму для начинки отлично стоит даже в обычной квартире. Главное — найти темное место (кладовую или кухонный шкаф подальше от плиты). Теперь ты знаешь, как закрыть на зиму перец для фаршировки без лишних усилий.

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