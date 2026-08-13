Стиль жизни Еда и рецепты

Перец на зиму для фарширования: рецепт палочка-выручалочка для хозяек

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 августа 2026, 19:30 3 мин.
Как закрыть на зиму перец для фаршировки: готовим овощи
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