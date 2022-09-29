Еда и рецепты

Классика со сладкой ноткой — фаршированный перец с мясом и вишней от Евгения Клопотенко

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 сентября 2022, 17:30
Классика со сладкой ноткой — фаршированный перец с мясом и вишней от Евгения Клопотенко
Фото: Pexels

Больше новостей
Вибухи в Миколаєві: що відомо на сьогодні, 29 вересня 2022
Обстреляли людный район в час-пик! Россияне выпустили кассетные снаряды по Николаеву — есть жертвы
ольга цибульська
Оля Цибульская о новом дыхании, личных отношениях и “переобувании” коллег
Гендиректор Yakaboo потрапив у гучний скандал: що сталося
“Женщины, которые тратят деньги мужчин” — чем обернулось сексистское высказывание гендиректора Yakaboo
Що робити, якщо під час ядерного вибуху знаходишся в приміщенні
Что делать, если ядерный взрыв застанет тебя дома или на улице — алгоритм действий
Смотреть больше

Материалы по теме

крабовий салат
Оригинальный крабовый салат с черным рисом: быстро, просто, питательно
Рецепт класичного вінегрету
Витаминов больше, чем ты думаешь! Рецепт и польза классического винегрета
Як пригогтувати дієтичну шарлотку
Шарлотка, которую можно есть даже на диете — рецепт от Светланы Фус
Як приготувати лечо на зиму: рецепт Євгена Клопотенка
Вкус лета, закрученный в банке. Простой рецепт лечо от Евгения Клопотенко

Видео
0:00:16
Вибухи в Миколаєві: що відомо на сьогодні, 29 вересня 2022

Обстреляли людный район в час-пик! Россияне выпустили кассетные снаряды по Николаеву — есть жертвы
Гендиректор Yakaboo потрапив у гучний скандал: що сталося
“Женщины, которые тратят деньги мужчин” — чем обернулось сексистское высказывание гендиректора Yakaboo
0:00:07
Освобожденные пленные
Еще одни, но не последние! Украина вернула домой шестерых героев
0:05:19
Преступления россиян
Централизованная команда российских палачей: обнародованы доказательства военных преступлений в Киевской области
Яким Дмитро Гапчинський повернувся з фронту
Устроил сюрприз — как муж художницы Евгении Гапчинской вернулся с фронта
0:05:03
Партизани України
Партизаны защищают страну во вражеском тылу. Кто они на самом деле и как помогают Украине
Бабин Яр трагедія
Два дня — десятки тысяч смертей. Рассказываем о трагедии в Бабьем Яру
0:01:47
Вибухи у Дніпрі сьогодні
Убили двоих детей! Оккупанты ударили по жилому кварталу Днепра, есть погибшие
0:04:51
Классика со сладкой ноткой — фаршированный перец с мясом и вишней от Евгения Клопотенко
Ежедневно спасали десятки жизней!Медик из Чернигова о круглосуточной работе в условиях блокады
0:02:49
Як Черкаси готуються до опалювального сезону 2022/23
К отопительному сезону готовы! Черкасская область модернизирует котельные и запасается топливом
Больше видео
ольга цибульська
Читать дальше
Оля Цибульская о новом дыхании, личных отношениях и “переобувании” коллег
Місячний календар стрижок на жовтень 2022
Читать дальше
Лунный календарь стрижек на октябрь 2022: лучшие даты для похода в парикмахерскую и новых причесок

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь