Классика со сладкой ноткой — фаршированный перец с мясом и вишней от Евгения Клопотенко

Конкуренцию любимым украинским голубцам может составить фаршированный перец. Если у голубцов есть стандартная начинка, то с перцем можно фантазировать и экспериментировать.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом фаршированного перца с мясом и вишней.

Ингредиенты для фаршированного перца

500 г фарша (телятина)

200 г риса (отварной)

80 г вишни (свежей или замороженной, без косточки)

1 луковица

1 морковь

1 стакан томатного сока

6-8 шт. перец (белозерка)

3 ст. л. масла

3 веточки тимьяна

2 зубчика чеснока

соль и перец

Для соуса:

100 г натурального йогурта

петрушка

кинза

Приготовление фаршированного перца

Сначала нужно подготовить перец — помыть 6–8 шт. и почистить от семян. Разрезать пополам, чтобы образовались “лодочки”.

Далее нужно отварить рис и приготовить овощи с фаршем. Лук нарезать мелкими кубиками, а морковь натереть, затем обжарить на сковороде.

Половину обжаренной моркови и лука добавить в миску с фаршем и рисом. Это придаст им более насыщенный вкус.

Оставшийся на сковороде лук и морковь надо залить томатным соком — это будет основой для соуса. Сок посолить и поперчить и тушить 5 минут.

В миске перемешать рис, фарш, обжаренные овощи и вишни. Перцы наполнить начинкой и выложить в форму для выпекания.

Далее нужно залить перец томатным соусом, сверху положить чабрец и чеснок. Перед тем как поставить перцы в духовку, их надо накрыть фольгой, так они будут более сочными.

Выпекать 30 минут при 180 °C. Подавать с соусом: смешать йогурт и мелко изрезанную кинзу и петрушку.

А если тебе больше нравится капуста, тогда держи рецепт голубцов от Лизы Глинской.

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