Класика з солодкою ноткою — фарширований перець з м’ясом та вишнею від Євгена Клопотенка

Конкуренцію улюбленим українським голубцям може скласти фарширований перець. Якщо голубці мають стандартну начинку, то з перцем можна фантазувати та експериментувати.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом фаршированого перцю з м’ясом та вишнею.
Для соусу:
Спершу треба підготувати перець — помити 6–8 шт. і почистити від насіння. Розрізати навпіл, щоб утворилися “човники”.
Далі треба відварити рис та підготувати овочі з фаршем. Цибулю нарізати дрібними кубиками, а моркву натерти, потім обсмажити їх на пательні.
Половину обсмаженої моркви та цибулі додати у миску з фаршем та рисом. Це надасть їм насиченішого смаку.
Ту цибулю й моркву, що лишилися на пательні, треба залити томатним соком — це буде основою для соусу. Сік посолити та поперчити й протушкувати 5 хв.
У мисці перемішати рис, фарш, обсмажені овочі та вишні. Перці наповнити начинкою та викласти у форму для випікання.
Фото: сайт Євгена Клопотенка
Далі треба залити перець томатним соусом, зверху покласти чебрець та часник. Перед тим як поставити перці в духовку, їх треба накрити фольгою, так вони будуть соковитішими.
Випікати 30 хв при 180 °C. Подавати з соусом: змішати йогурт та дрібно порізану кінзу й петрушку.
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