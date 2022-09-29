Класика з солодкою ноткою — фарширований перець з м’ясом та вишнею від Євгена Клопотенка

Конкуренцію улюбленим українським голубцям може скласти фарширований перець. Якщо голубці мають стандартну начинку, то з перцем можна фантазувати та експериментувати.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом фаршированого перцю з м’ясом та вишнею.

Інгредієнти для фаршированого перцю

500 г фаршу (телятина)

200 г рису (відварений)

80 г вишень (свіжих або заморожених, без кісточки)

1 цибулина

1 морквина

1 склянка томатного соку

6-8 шт. перецю (білозірка)

3 ст. л. олії

3 гілочки чебрецю

2 зубчики часнику

сіль та перець

Для соусу:

100 г натурального йогурту

петрушка

кінза

Приготування фаршированого перцю

Спершу треба підготувати перець — помити 6–8 шт. і почистити від насіння. Розрізати навпіл, щоб утворилися “човники”.

Далі треба відварити рис та підготувати овочі з фаршем. Цибулю нарізати дрібними кубиками, а моркву натерти, потім обсмажити їх на пательні.

Половину обсмаженої моркви та цибулі додати у миску з фаршем та рисом. Це надасть їм насиченішого смаку.

Ту цибулю й моркву, що лишилися на пательні, треба залити томатним соком — це буде основою для соусу. Сік посолити та поперчити й протушкувати 5 хв.

У мисці перемішати рис, фарш, обсмажені овочі та вишні. Перці наповнити начинкою та викласти у форму для випікання.

Далі треба залити перець томатним соусом, зверху покласти чебрець та часник. Перед тим як поставити перці в духовку, їх треба накрити фольгою, так вони будуть соковитішими.

Випікати 30 хв при 180 °C. Подавати з соусом: змішати йогурт та дрібно порізану кінзу й петрушку.

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