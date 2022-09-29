Їжа та рецепти

Класика з солодкою ноткою — фарширований перець з м’ясом та вишнею від Євгена Клопотенка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Вересня 2022, 17:30
Класика з солодкою ноткою — фарширований перець з м’ясом та вишнею від Євгена Клопотенка
Фото: Pexels

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