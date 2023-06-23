Їжа та рецепти

Не втрачає смак навіть через місяці! Як консервувати щавель на зиму: п’ять простих рецептів

Діана Просяник, редакторка сайту 23 Червня 2023, 10:40
щавель на зиму як свіжий
Фото: Pixabay

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