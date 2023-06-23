Не втрачає смак навіть через місяці! Як консервувати щавель на зиму: п’ять простих рецептів

Взимку нерідко хочеться споживати свіжі овочі, фрукти та зелень, а в магазинах цінник на несезонні продукти може зашкалювати. Тому пропонуємо тобі почати готуватися ще з літа. У цьому матеріалі ти дізнаєшся п’ять рецептів, як консервувати щавель на зиму на будь-які смакові вподобання.

Щавель на зиму, як свіжий

Це, мабуть, один із найпростіших рецептів заготівлі щавлю на зиму. Для цього тобі знадобиться:

щавель;

вода.

Приготування

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Для початку тобі необхідно добре помити щавель, перебрати його і висушити. Далі зрізаємо стебла і шинкуємо листя впоперек вузькою соломкою завтовшки до 5-6 міліметрів, як на борщ.

Простерилізуй кришки та банки, у яких будеш консервувати щавель, та щільно помісти його всередину. Залий всередину холодну та попередньо прокип’ячену воду та закрий кришкою.

Таку консервацію необхідно зберігати у холодильнику.

Щавель з сіллю

Пропонуємо тобі ще один цікавий рецепт щавлю, що не займе в тебе багато часу. Для цього необхідні такі інгредієнти:

щавель — 400 г;

вода — 200 мл;

сіль — 1 ст. л.

Приготування

Перед початком консервації попередньо промий листя щавлю, перебери та відклади усе пошкоджене листя та просуши. Поки листя висихає, займися стерилізацією банок та кришок.

Зріж стебла — вони не знадобляться для консервації. Іншу частину листя наріж товстими смужками.

У каструлі закип’яти воду, додай солі та перемішуй до повного розчинення. У цю воду додай листя щавлю та провари 3 хвилини. Перемішуй його, аби він зменшився в об’ємі та став темнішого кольору.

Розклади щавель разом із рідиною по банках і залиш їх у перевернутому стані на добу. Після чого зберігати консервацію потрібно у холодильнику чи погребі.

Щавель в банках без стерилізації

А цей рецепт вирізняється від попередніх тим, що тут не потрібно стерилізувати банки. Тож, приступимо. Візьми такі інгредієнти:

щавель — 0,5-1 кг;

сіль — 5-6 ст. л;

олія — 2-3 ст. л.

Приготування

Перебери листя щавлю, промий та дрібно наріж смужками. Після чого пересип усе в каструлю, додай солі та руками добре перемішай. Потім у добре вимиту банку додай на дно кілька дрібок солі.

Утрамбуй щавель в банку. Якщо зверху утворюється рідина — вилий її. На останок, присип верх сіллю і додай кілька ложок олії.

Щільно закрути кришку і зберігай в холодильнику або у погребі.

Маринований щавель

Для приготування маринованого щавлю нам знадобиться:

щавель — 1 кг;

вода — 1 л;

цукор — 200 г;

сіль — 2 ст. л;

оцет 9% — 100 мл.

Приготування

Промий щавель, видали стебла і наріж листя дрібно. Доведи до кипіння воду з цукром і сіллю. Далі необхідно додати щавель та готувати протягом 20 хвилин.

По закінченню цього часу додай в каструлю оцет і провари ще 5 хвилин. Розклади гарячий щавель по стерилізованих банках та щільно закрути кришками.

Щавель з цибулею

Пропонуємо тобі спробувати ще один цікавий рецепт заготівлі щавлю на зиму разом із цибулею. Для цього необхідні:

щавель — 1 кг;

цибуля — 200 г;

сіль — 1 ст. ложка;

вода — 500 мл.

Приготування

Першочергово, як і в попередніх рецептах, потрібно промити щавель, видалити стебла та нарізати дрібно. Цибулю очищаємо і нарізаємо кільцями.

Простерилізуй банки, після чого на її дно виклади цибулю, зверху — щавель. Доведи воду до кипіння та додай солі. Після повного розчинення залий солоною водою щавель у банках.

Закрий банки кришками та зберігай у темному та холодному місці.

Раніше ми розповідали, як замаринувати цибулю для салату.

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