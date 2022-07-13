Мариновані томати чері — заготовки на зиму за рецептом Клопотенка

Літній сезон овочів у розпалі, а це означає, що не заготувати кілька баночок огірків, помідорів чи іншої смакоти буде злочином.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати неперевершені мариновані томати.

Мариновані томати — рецепт

На кожну банку (700 мл) тобі знадобиться:

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кріп — 2 гілочки

петрушка — 3 гілочки

часник — 3 зубчики

духмяний перець — 3 горошинки

лавровий листок — 2 шт.

сіль

цукор

соєвий соус

Приготування

Простерилізуй банку та кришку окропом. Томати добре промий та виклади у банку, чергуючи з кропом, петрушкою, часником, перцем та лавровим листям. У сотейник налий 350 мл води, додай 1 ст. л. солі, 1 ст. л. цукру та 2 ст. л. соєвого соусу. Доведи суміш до кипіння та витримай хвилину. Додати в сотейник 1 ст. л. оцту. Влий у банку з томатами суміш та щільно закрий кришкою.

Важливо: Євген Клопотенко радить, якщо ти прискіпливо ставишся до консервації, зробити мариновані томати пробною баночкою.

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