Мариновані томати чері — заготовки на зиму за рецептом Клопотенка

Літній сезон овочів у розпалі, а це означає, що не заготувати кілька баночок огірків, помідорів чи іншої смакоти буде злочином.
Відомий український кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати неперевершені мариновані томати.
На кожну банку (700 мл) тобі знадобиться:
Приготування
Важливо: Євген Клопотенко радить, якщо ти прискіпливо ставишся до консервації, зробити мариновані томати пробною баночкою.
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