Маринованные томаты черри — заготовки на зиму по рецепту Клопотенко

Летний сезон овощей в разгаре, а это значит, что не заготовить несколько баночек огурцов, помидоров или других вкусностей будет преступлением.
Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить непревзойденные маринованные томаты.
На каждую банку (700 мл) тебе понадобится:
Приготовление
Важно: Евгений Клопотенко советует, если ты придирчиво относишься к консервации, сделать маринованные томаты пробной баночкой.
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