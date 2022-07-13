Маринованные томаты черри — заготовки на зиму по рецепту Клопотенко

Летний сезон овощей в разгаре, а это значит, что не заготовить несколько баночек огурцов, помидоров или других вкусностей будет преступлением.

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить непревзойденные маринованные томаты.

Маринованные томаты — рецепт

На каждую банку (700 мл) тебе понадобится:

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укроп — 2 веточки

петрушка — 3 веточки

чеснок — 3 зубчика

душистый перец — 3 горошинки

лавровый лист — 2 шт.

соль

сахар

соевый соус

Приготовление

Простерилизуй банку и крышку кипятком. Томаты хорошо промой и выложи в банку, чередуя с укропом, петрушкой, чесноком, перцем и лавровыми листьями. В сотейник налей 350 мл воды, добавь 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. соевого соуса. Доведи смесь до кипения и выдержи минуту. Добавь в сотейник 1 ст. л. уксуса. Влей в банку с помидорами смесь и плотно закрой крышкой.

Важно: Евгений Клопотенко советует, если ты придирчиво относишься к консервации, сделать маринованные томаты пробной баночкой.

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