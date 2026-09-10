Суповая заправка на зиму — рецепт, который сэкономит время на кухне

Суповая заправка на зиму — это тот запас, о котором особенно вспоминаешь в холодное время года. Открываешь баночку, добавляешь несколько ложек в кастрюлю — и не нужно каждый раз чистить морковь, резать лук и перец и готовить зажарку.

Такая овощная суповая заправка на зиму хорошо подходит для картофельного, рисового, гречневого супа, рассольника и других первых блюд. Приготовить ее можно в конце лета или в начале осени, когда сезонные овощи еще сочные и ароматные.

Суповая заправка на зиму — рецепт

Для этой заготовки понадобятся простые овощи, которые хорошо сочетаются между собой. Количество можно немного менять в зависимости от того, какой вкус вы любите больше.

Ингредиенты на 5-6 банок по 1 л

Для приготовления примерно 4–5 литров заправки понадобится:

помидоры — 2 кг;

морковь — 1 кг;

лук — 1 кг;

сладкий перец — 1 кг;

растительное масло — 200 мл;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 2–3 ст. л.;

уксус 9% — 100 мл;

черный молотый перец — по вкусу.

Если хотите получить более насыщенный аромат, можно добавить немного свежей петрушки или укропа. Но зелень в этом рецепте необязательна.

Приготовление пошагово

Сначала хорошо моем все овощи и обсушиваем их. Помидоры измельчаем с помощью блендера или пропускаем через мясорубку. Морковь натираем на крупной терке.

Лук нарезаем небольшими кубиками, а сладкий перец — короткой соломкой. Нам важно, чтобы кусочки овощей не были слишком большими, ведь готовую заправку потом будет удобно сразу добавлять в суп.

В большую кастрюлю вливаем растительное масло и выкладываем лук. Слегка прогреваем его несколько минут, после чего добавляем морковь и перец. Тушим овощи около 10 минут на небольшом огне.

Затем вливаем измельченные помидоры, добавляем соль, сахар и черный молотый перец. Перемешиваем и доводим смесь до кипения.

Уменьшаем огонь и тушим еще примерно 30–35 минут. Время от времени перемешиваем, чтобы овощи не приставали ко дну кастрюли.

В конце вливаем уксус и провариваем заправку еще около 5 минут.

Горячую смесь раскладываем в чистые стерилизованные банки и герметично закрываем стерильными крышками. Банки переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания.

Читать по теме Как заготовить на зиму заправку для борща — пошаговые рецепты со свеклой и без Читай в нашем материале, как приготовить заправку для борща на зиму.

Суповая заправка на зиму в банках: как хранить

Готовые банки после остывания стоит перенести в прохладное темное место — кладовку, подвал или другое подходящее место для хранения домашней консервации.

Зимой заправка для супа на зиму очень выручает: достаточно открыть банку и добавить нужное количество овощей в кастрюлю примерно за 10 минут до готовности блюда.

Учитывайте, что в заправке уже есть соль, поэтому суп лучше досолить в конце после того, как добавите заготовку. Так проще отрегулировать вкус.

А еще такую суповую заправку на зиму удобно раскладывать в небольшие банки. Тогда не придется открывать большую емкость ради одной кастрюли супа.

Если летом и осенью потратить немного времени на такую суповую заправку на зиму — консервацию можно будет оценить уже в первые холодные дни. Зимой останется только сварить бульон, добавить картофель и крупу, а затем открыть баночку с готовыми овощами.

Ранее мы рассказывали, как заготовить аджику на зиму.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!