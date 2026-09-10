Стиль жизни Еда и рецепты

Суповая заправка на зиму — рецепт, который сэкономит время на кухне

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 сентября 2026, 15:30 3 мин.
Заправка для супа на зиму: как закрыть овощи в банках
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