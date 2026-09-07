Стиль жизни Еда и рецепты

Жареный перец на зиму: быстрый рецепт консервации с чесноком

Марина Слизовская, редактор сайта 07 сентября 2026, 19:00 2 мин.
жаренный перец на зиму
Записывай рецепт жареного болгарского перца на зиму Фото Pexels

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