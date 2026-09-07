Жареный перец на зиму: быстрый рецепт консервации с чесноком

В Украине идет пора активной заготовки продуктов на зиму. В сентябре продолжается консервация сладкого перца, сейчас у него самый лучший вкус и цены на рынке. Если ты находишься в раздумьях, какую заготовку из этого овоща сделать, то рекомендуем попробовать жареный болгарский перец.

Читай, как закрыть жареный перец на зиму, в нашем материале.

Жареный перец на зиму: пошаговый рецепт

Закрыть жареный перец в банках просто и не требует больших усилий. Для этого рецепта консервации на зиму 2027 советуем выбирать спелые мясистые плоды. Они должны быть желтого и красного цвета без темных пятен.

Перед началом консервации овощ хорошо промой и просуши, при необходимости протри насухо бумажным полотенцем. Его не нужно разрезать и очищать от семян, только отрежь от плодов длинные хвостики.

Также предварительно простерилизуй банки и крышки. Ранее мы уже рассказывали, какими способами можно стерилизовать банки перед консервацией.

Ингредиенты на 1 л банку:

Болгарский перец – 700 г;

Чеснок – 2 зубчика;

Соль – 1 ч. л. с горкой;

Сахар – 40 г;

Уксус — 40 мл;

Рафинированное масло для жарки

Способ приготовления жареного перца на зиму:

Обжарь перец по бокам на умеренном огне под закрытой крышкой в ​​течение 20 минут. Плотно разложи жареный перец по стерилизованным банкам, добавь измельченный чеснок. Сверху в банку насыпь соли, сахара и добавь уксус. Также можно вылить в банку 2 столовых ложки масла, на котором жарился перчик. В наполненную банку налей доверху кипяток. Накрой стерилизованными крышками, закатай и потряси каждую банку, чтобы соль, сахар и уксус равномерно растворились в овощах. Закатанные банки переверни и накрой полотенцем до полного охлаждения. Храни консервированный перец на зиму в прохладном и темном месте.

Приятного аппетита!

Консервированный болгарский перец отлично сочетается с кашами, картофельным пюре и блюдами из мяса и птицы. А также станет отличным дополнением на гренку или брускетту, смазанную мягким сыром.

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