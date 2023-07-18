Этот этап нельзя пропускать: какими способами можно стерилизовать банки перед консервацией

Лето — сезон консерваций. Мы заготавливаем на зиму варенье, разные соусы, заправки к борщу, соленья и многое другое. Чтобы приготовленное долго хранилось, надо правильно простерилизовать банки.

Стерилизация — важный процесс, ведь если его пропустить, то с консервации могут слететь крышки. Также домашние заготовки могут испортиться.

Мы расскажем, как правильно стерилизовать банки и какие способы можно использовать.

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Как стерилизовать банки паром над кастрюлей

Чтобы простерилизовать банку на пару, надо наполнить половину кастрюли водой. Подождать, пока закипит. В кастрюлю положить крышки, а сверху поместить дуршлаг, сито или решётку. Можно использовать специальный стерилизатор, который выглядит, как плоская крышка с отверстием для банки.

Банки перед стерилизацией помыть, подождать, пока высохнут. Поставить на решетку, дуршлаг или стерилизатор горлышком вниз.

Маленькие банки надо стерилизовать на пару около шести-восьми минут.

Литровые или двухлитровые банки нужно держать над паром около 10-15 минут.

Если банка объёмом три литра и больше — 20-25 минут.

Снимать банки с кастрюли надо, когда на внутренних стенках появятся крупные капли воды. После стерилизации банки поставить горлышком вниз на сухое и чистое полотенце, крышки положить рядом внутренней стороной вниз.

Как стерилизовать банки в духовке

Чтобы простерилизовать банки в духовке, ее не надо предварительно разогревать. Банки поставить в холодную духовку, не имеет значения, как именно: горлышком вверх или вниз. Банки в духовку можно ставить сразу после мытья.

В духовке нельзя стерилизовать крышки с резинками, ведь они могут расплавиться. Их можно прокипятить в воде 10-15 минут.

В духовке выставить температуру 100-110°С. Банки должны находиться в ней около 20 минут. Все зависит от их объема.

Когда время пройдет, надо выключить духовку, но банки сразу не доставать. Дать им остыть несколько минут. Потом доставать только сухим полотенцем. Если доставать мокрым, случится перепад температур и банки могут лопнуть.

Как стерилизовать банки паром в мультиварке или пароварке

В чашу мультиварки налить воду и положить крышки. Выбрать и установить насадку для приготовления на пару, поставить на неё сухие банки горлышком вниз.

Далее выбрать режим Варка на пару. Когда вода закипит, банки должны стерилизоваться по времени столько, сколько на пару над кастрюлей. Потом также поставить их на сухое полотенце горлышком вниз и ждать, пока полностью высохнут.

Как стерилизовать банки в микроволновке

Если сделать все правильно, то банки не лопнут и стерилизация в микроволновке пройдет успешно. В микроволновке нельзя стерилизовать крышки.

В банки надо налить 1,5-2 см воды и поставьте их в микроволновую печь, включить максимальную мощность, запустить ее на три-пять минут.

Вода должна закипеть, а банки изнутри должны покрыться крупными каплями. Потом эту воду слить, а банки поставить горлышком в низ на полотенце, пока не высохнут.

Чтобы заготовки дольше хранились, нужно использовать разные консерванты, например соль. Но можно ли обойтись без нее? Ранее мы рассказывали, можно ли сделать консервацию без соли.

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