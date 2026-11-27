Новый выпуск Холостяк 15 на телеканале СТБ запомнился красивым балом в стиле Бриджертонов и рядом свиданий в атмосфере всемирно известных сюжетов. Вячеслав Кравцов и героини проекта пережили неожиданные открытия и первые признания в чувствах.

Рассказываем подробнее, что было интересного в 7 эпизоде ​​Холостяк 2026 и кто из героинь завершил свое участие в романтическом реалити.

Холостяк 15: как прошел 7 выпуск

7 выпуск перенес героев проекта в настоящую сказку, поскольку таких магических свиданий в новом сезоне еще не было. В начале выпуска Холостяк поделился с девушками своим желанием создать для них сказочную атмосферу, вдохновленную историями из кинематографа и литературы.

Магическая Лісова пісня Леси Украинки вдохновила на стилизованное свидание, которое может дать старт более серьезным чувствам. Холостяк признался, что верит в любовь.

После этого было свидание в стиле фильма Большое смелое красивое путешествие с Марго Робби и Колином Фарреллом в главных ролях. Как и персонажи киноленты, Слава и его спутница должны были встретиться за загадочными дверями со своими секретами и мечтами.

Еще одно невероятное свидание в этом выпуске состоялось по мотивам Алисы в Стране чудес Льюиса Кэррола. Вячеслав создал для своей спутницы мир, в котором невозможное стало возможным.

Самым интересным моментом нового эпизода Холостяка 15 стал красивый бал, на который вдохновили всемирно известные Бриджертоны. Во время бальных танцев в изысканном наряде раскрылись тайны, которые будут иметь последствия для участников реалити.

Подготовка к этому балу была существенной, девушки разработали дизайн своих масок с особой символикой, а затем рассказали Славе, что означали их образы.

Вечер в стиле Бриджертонов оказался достаточно непростым для всех. Любовь рассказала о своем поцелуе со Славой, что спровоцировало неоднозначную реакцию у других девушек. Эта новость даже заставила некоторых героинь проекта переосмыслить ожидания от отношений с Холостяком.

— Меня поразило, что здесь все быстро так развивается. Я не готова целоваться, пока ты целуешься с другими девушками, — сказала Диана Славе во время личного разговора.

Однако, в конце концов, они смогли переключиться на другие темы и пообщались также о будущем и дочери Славы.

Во время индивидуального общения с Кристиной, Слава узнал о ее волнении из-за поведения Любы. Кристина считает неприемлемым поведение, которое она назвала эмоциональными качелями. Однако Холостяк отметил, что Люба всего лишь говорит о том, что ей не нравится.

По мнению Кравцова, их общение с Кристиной в основном посвящено обсуждению других девушек, а не их личным отношениям.

Холостяк 15: кто покинул проект в 7 выпуске

Неделя на проекте традиционно завершилась церемонией роз. По завершению бала Вячеслав подготовил для каждой девушки бальную книжку, в которой озвучил свои мысли и чувства по поводу каждой героини.

В 7 выпуске Слава решил отпустить модель Лию Энжел (Янголенко). Девушка призналась, что не ожидала такого и испытывает странные эмоции.

Второй проект в новом эпизоде ​​покинула бизнесвумен Кристина Горняк. По словам Кравцова, сложно построить что-либо, когда не чувствуешь уверенности в человеке.

Итак, в 7 выпуске Холостяк 15 проект покинули Лия Энжел (Янголенко) и Кристина Горняк.

Новый эпизод Холостяк 15 смотри в следующую пятницу, 4 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы сообщали о том, что реалити Холостяк будут показывать также на Netflix в Украине.

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