6 выпуск Холостяк 15 уже вышел в эфир телеканала СТБ. На новой неделе участникам романтического реалити пришлось расшифровывать Код эмоций – Вячеславу Кравцову необходимо было понять девушек без лишних слов. Также новый эпизод проекта запомнился неожиданным признанием, что подорвало уверенность Холостяка в искренности одной из героинь.

Рассказываем, что еще было интересного в 6 эпизоде ​​Холостяк 2026 и кто из героинь завершил свое участие в проекте.

Холостяк 15: как прошел 6 выпуск

На новой неделе Слава и девушки учились понимать друг друга, наблюдая собственные эмоции.

Путешествие в горы подошло к концу, поэтому по возвращению героини переехали в новый дом. В этом выпуске героини посетили нетипичное занятие йогой, а затем погрузились в путешествие по школьным годам.

Холостяк и девушки делились воспоминаниями о первой любви, рассказывали о ярких моментах из своей юности, а также пытались узнать друг друга по-новому.

Также в 6 выпуске Слава пригласил одну из девушек на ужин прямо на крыле самолета. Однако на смену красивым романтическим жестам пришли сложные разговоры. Холостяк получил информацию, заставившую усомниться в одной из девушек.

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Холостяк 15: кто покинул проект в 6 выпуске

Неделя на проекте завершилась неожиданной церемонией роз из-за откровенных признаний и принятия непростых решений.

Дарья Харитонова стала первой, получившей розу от Кравцова. Он отметил, что, принимая ее, девушка должна согласиться вместе с ним сделать шаг навстречу зарождению чего-то особенного.

Однако Дарья сообщила, что ей все труднее оставаться в проекте, где Слава продолжает строить отношения также и с другими девушками. Она призналась, что уже испытывает к нему сильную симпатию, и если это судьба, то они будут в конце концов вместе.

— Здесь выбираю не только я, девушки тоже выбирают. Если она приняла это решение, я не буду держать. Я должен ее отпустить, – сказал Слава.

Следующей ушла из проекта Елизавета Проценко. Холостяк признался, что между ними так и не возникло “химии”, которая могла бы способствовать развитию их отношений.

Также в 6 выпуске Холостяк 15 покинула Елизавета Колношенко. Девушка, уже находясь на проекте, звонила по телефону другому мужчине. Свое поведение она не смогла убедительно объяснить, поэтому Слава попрощался с ней еще до церемонии роз.

Итак, 6 выпуск покинули Дарья Харитонова, Елизавета Проценко и Елизавета Колношенко.

Однако без розы осталась также Любовь Конате. Холостяк провел ее в машину, но не попрощался, а сел вместе с ней.

Новый эпизод Холостяк 15 смотри в следующую пятницу, 27 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы сообщали о том, что реалити Холостяк будут показывать также на Netflix в Украине.

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