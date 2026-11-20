6 випуск Холостяк 15 вже вийшов в ефір телеканалу СТБ. На новому тижні учасникам романтичного реаліті довелося розшифровувати Код емоцій — В’ячеславу Кравцову необхідно було зрозуміти дівчат без зайвих слів. Також новий епізод проєкту запам’ятався неочікуваним зізнанням, що підірвало впевненість Холостяка у щирості однієї з героїнь.

Розповідаємо, що ще було цікавого в 6 епізоді Холостяк 2026 та хто з героїнь завершив свою участь в проєкті.

Холостяк 15: як пройшов 6 випуск

На новому тижні Слава та дівчата вчилися розуміти одне одного, спостерігаючи власні емоції.

Подорож в гори добігла кінця, тож по поверненню героїні переїхали до нового будинку. У цьому випуску героїні відвідали нетипове заняття йогою, а потім поринули у подорож шкільними роками.

Холостяк і дівчата ділилися спогадами про перше кохання, розповідали про яскраві моменти зі своєї юності, а також намагалися пізнати одне одного по-новому.

Також у 6 випуску Слава запросив одну із дівчат на вечерю просто на крилі літака. Однак на зміну красивим романтичним жестам прийшли складні розмови. Холостяк отримав інформацію, яка змусили засумніватися в одній із дівчат.

Холостяк 15: хто покинув проєкт у 6 випуску

Тиждень на проєкті завершився несподіваною церемонією троянд через відверті зізнання та ухвалення непростих рішень.

Дар’я Харитонова стала першою, хто отримав троянду від Кравцова. Він зауважив, що, приймаючи її, дівчина має погодитися разом із ним зробити крок назустріч зародженню чогось особливого.

Однак Дар’я повідомила, що їй все важче залишатися в проєкті, де Слава продовжує будувати стосунки також і з іншими дівчатами. Вона зізналася, що вже відчуває до нього сильну симпатію, і якщо це доля, то вони зрештою будуть разом.

— Тут обираю не тільки я, дівчата теж обирають. Якщо вона ухвалила це рішення, я тримати не буду. Я маю її відпустити, – сказав Слава.

Наступною пішла з проєкту Єлизавета Проценко. Холостяк зізнався, що між ними так і не виникло “хімії”, яка могла б сприяти розвитку їхніх стосунків.

Також у 6 випуску Холостяк 15 покинула Єлизавета Колношенко. Дівчина, вже перебуваючи на проєкті, телефонувала іншому чоловікові. Свою поведінку вона не змогла переконливо пояснити, тому Слава попрощався з нею ще до церемонії троянд.

Отже, 6 випуск залишили Дар’я Харитонова, Єлизавета Проценко та Єлизавета Колношенко.

Однак без троянди залишилася також Любов Конате. Холостяк провів її до автівки, але не попрощався, а сів разом із нею.

Новий епізод Холостяк 15 дивись наступної п’ятниці, 27 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Раніше ми повідомляли про те, що реаліті Холостяк тепер показуватимуть також на Netflix в Україні.

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