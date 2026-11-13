Хто покинув Холостяк 15 у 5 випуску: чим завершилося випробування довіри

На телеканалі СТБ вийшов новий випуск Холостяк 15, який був присвячений подорожі Вʼячеслава Кравцова та дівчат на Закарпаття. Події романтичного реаліті стрімко розвиваються, тож на цьому тижні герої з’ясовували, чи можуть вони довіряти одне одному. Також 5 випуск запам’ятався першим у цьому сезоні поцілунком.

Розповідаємо, що ще було цікавого в 5 епізоді Холостяк 15 та хто з героїнь завершили свою участь в проєкті.

Холостяк 15: як пройшов 5 випуск

У новому випуску ведучий Григорій Решетник запропонував озвучити, які риси та звички Холостяка дівчата можуть прийняти, а які категорично ні. Під час цього експерименту особливо цікаво стало, коли справа дійшла до особистих кордонів та вмісту телефонів.

— Довіра для мене — це основа. Але іноді достатньо одного моменту, щоб вона похитнулася, — зазначив Вʼячеслав.

Серед усього, що відбувалося на проєкті цього тижня, перший поцілунок став по-справжньому найбільш романтичним моментом. Холостяк не зміг стримати свої почуття й, за його словами, не зміг себе зупинити в моменті, оскільки забув про все поруч із дівчиною.

Однак, окрім приємної романтики, у цьому випуску знайшлося й місце для сумнівів та ревнощів, що провокують дівчат на ухвалення складних рішень. Лєра зізналася, що їй не хочеться ділити Славу ще з кимось, а Віка сказала, що цей тиждень на проєкті видався для неї досить важким.

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Холостяк 15: хто покинув проєкт у 5 випуску

Церемонія троянд у 5 випуску Холостяк від 13.11.2026 відбулася в залі, в якій розмістили незвичні полотна. Кожна з дівчат на полотні розписала рису Слави, яку готова прийнята, та власну рису, яку має прийняти головний герой.

Як зазначив Кравцов, цей тиждень видався непростим, однак важливим. Він подякував дівчатам за їхню щирість. Також він мав окреме спілкування з героїнями, з якими взаємодіяв цього тижня найменше.

У 5 випуску Холостяк 15 ніхто не покинув проєкт, тому що Слава наразі не готовий попрощатися з кимось із дівчат.

Раніше ми повідомляли про те, що реаліті Холостяк тепер показуватимуть також на Netflix в Україні.

Фото: СТБ

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