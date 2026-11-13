Розмноження смородини живцями восени: що треба знати садоводу-початківцю

Осінь є активним періодом для багатьох садоводів, оскільки до зими треба встигнути закрити багато завдань. Зокрема саме в осінні місяці, коли завершився активний сокорух у рослин, проводять живцювання. Цей спосіб дозволяє безкоштовно розмножити необхідну культуру, яка буде ідентичною до материнського зразка.

Сьогодні у нашому матеріалі ми розповімо про розмноження смородини восени.

Розмноження смородини живцями восени

Щоб розмножити смородину живцями, вибери для цього хороший материнський екземпляр. Це має бути здоровий кущ із гарним врожаєм ягід. Загалом як чорна, так і червона смородина доволі легко розмножуються стебловими живцями, але треба знати кілька важливих нюансів.

Як правильно нарізати живці

Нарізати живці смородини треба до настання стійких заморозків.

Тобі необхідно нарізати однорічні вже здерев’янілі пагони чистим та гострим секатором. Зрізаний пагін треба укоротити орієнтовно від 15 до 20 см (чорна смородина) та 20-25 см (червона). На ньому має залишитись 3-5 розвинених бруньок.

Під нижньою брунькою зріз має бути косим, а над верхньою брунькою — прямий.

З пагона треба прибрати листя, якщо воно ще само не опало.

Чи можна вкорінювати у воді

Цій культурі потрібна чиста вода, тому рекомендовано змінювати воду для живців кожні кілька днів.

Смородинові живці необхідно опустити у ємність, де вода буде додана лише на 2 см.

Цю ємність необхідно поставити на світле місце, однак без прямих променів сонця. Маленькі корінчики можуть з’явитися вже через тиждень, а розвинене коріння — орієнтовно через 2 тижні і більше.

Після розвитку кореневої системи живці вже можна висаджувати в землю.

Також можна перед зануренням у воду обробити рослину спеціальним стимулятором росту коренів, щоб прискорити та загалом полегшити процес.

Якщо земля восени достатньо волога, тоді цей етап можна пропустити.

Коли висаджувати у ґрунт

Висаджувати живці смородини в ґрунт бажано за місяць до настання морозів, оскільки культурі потрібен час, щоб вкоренитися на новому місці.

Висадка відбувається під кутом в 45 градусів. На поверхні має залишитись до двох розвинених бруньок.

Після посадки землю необхідно ретельно полити, а після зробити мульчу з торфу або компосту. Якщо опадів мало, треба слідкувати за вологістю землі навколо живців.

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