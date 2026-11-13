Стиль життя Садівництво та город

Розмноження смородини живцями восени: що треба знати садоводу-початківцю

Марина Слизовська, редакторка сайту 13 Листопада 2026, 19:00 3 хв.
розмноження смородини восени
Фото Pexels

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