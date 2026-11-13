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Що сіяти після картоплі: які культури дадуть найкращий урожай

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 13 Листопада 2026, 15:30 3 хв.
що можна садити після картоплі
Фото Pexels

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