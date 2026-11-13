Що сіяти після картоплі: які культури дадуть найкращий урожай

Про правила сівозміни завжди дбають умілі та досвідчені городники та садівники. Ці правила вкрай важливі для хороших урожаїв. Адже роками на одному й тому ж місці не може гармонійно рости жодна культура! Наслідком тривалого вирощування може стати брак корисних речовин у ґрунті, зменшення плодів тощо.

Картопля посідає чільне місце у багатьох городників. На неї закладають великий шмат городу, тому на наступний рік варто добре подумати, що можна садити після картоплі, щоб отримати високі врожаї. Ми саме поділимося з тобою кращими ідеями.

Що можна сіяти після картоплі

Якщо торік у тебе на конкретному відрізку землі росла картопля, садити її сюди ж цьогоріч не можна. Адже ґрунт віддає овочам найкорисніше.

До того ж на цій ділянці за довготривалого вирощування картоплі можуть поселитися картопляні шкідники, яких буде важко вивести.

Це відбувається через накопичення в землі фітофтори, парші. Тому для наступного урожаю картоплі є підвищена загроза “атак” колорадських жуків та інших, ласих до картоплі, шкідників.

З переваг — картопля лишає після себе пухкий, розпорошений ґрунт. З ним значно легше працювати та висаджувати інші культури. До того ж земля після збору урожаю картоплі збагачена калієм.

Там, де раніше росла картопля, найкраще посадити такі овочі: бобові, горох, квасоля, усі види капусти, цибуля та часник, морква, редиска, буряки.

Також мають уродити кабачки, ріпа та хрін. Бобові збагачують землю азотом. Капуста — потребуватиме незначної кількості добрив для землі, однак має добре вродити.

Найкраще після картоплі родить часник та цибуля, до того ж вони відлякують шкідників, які могли лишитися після збору урожаю. Або ж можна вибрати буряк, який добре росте у калієвому ґрунті.

Зелень також можна садити після картоплі. Наприклад, кріп, петрушку, салати, й ароматні трави. Однак трави і зелень однаково добре ростуть і в горщиках, і на інших ділянках землі. Тож краще віддати перевагу на користь буряків, моркви чи кабачків.

Після картоплі можна посіяти і квіти, якщо ти хочеш доглядати за садом. Найменш вимогливими є чорнобривці, настурція або ж багаторічки — айстри, півонії чи флокси.

У випадку, якщо якість землі сильно погіршилася після урожаю картоплі, краще посадити на всій ділянці сидерати. Сидератами є жито, гірчиця, горох, квасоля, люцерна, сочевиця, соя.

Збагатять землю після картоплі і гречка, ріпак та соняшники.

Важливо: повертати картоплю на ділянку, де вона росла, можна раз на три роки. Саме стільки часу потрібно для якісного відновлення землі.

Раніше ми розповідали, скільки часу росте картопля — терміни дозрівання та поради, як не втратити врожай.

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