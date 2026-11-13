Что сеять после картофеля: какие культуры дадут лучший урожай

О правилах севооборота всегда заботятся умелые и опытные огородники и садоводы. Эти правила очень важны для хороших урожаев. Ведь годы на одном и том же месте не может гармонично расти ни одна культура! Следствием длительного выращивания может стать нехватка полезных веществ в почве, уменьшение плодов и т.п.

Картофель занимает ведущее место у многих огородников. На него закладывают большой кусок огорода, поэтому на следующий год нужно хорошо подумать, что можно сажать после картофеля, чтобы получить высокие урожаи. Мы поделимся с тобой лучшими идеями.

Что можно сеять после картофеля

Если в прошлом году у тебя на конкретном отрезке земли рос картофель, сажать его сюда же в этом году нельзя. Ведь почва отдает овощам самое полезное.

К тому же на этом участке при длительном выращивании картофеля могут поселиться картофельные вредители, которых будет сложно вывести.

Это происходит из-за накопления в земле фитофторов, парши. Поэтому для следующего урожая картофеля повышена угроза “атак” колорадских жуков и других, лакомых к картофелю, вредителей.

Из преимуществ — картофель оставляет после себя рыхлую, мягкую почву. С ним гораздо легче работать и высаживать другие культуры. К тому же земля после сбора урожая картофеля обогащена калием.

Там, где раньше рос картофель, лучше посадить такие овощи: бобовые, горох, фасоль, все виды капусты, лук и чеснок, морковь, редис, свекла.

Также должны хорошо уродиться кабачки, репа и хрен. Бобовые обогащают землю азотом. Капуста — будет нуждаться в незначительном количестве удобрений для земли, однако должна дать хороший урожай.

Лучше всего после картофеля родит чеснок и лук, к тому же они отпугивают вредителей, которые могли остаться после сбора урожая. Или же можно выбрать свеклу, которая отлично растет в калиевой почве.

Зелень тоже можно сажать после картофеля. Например, укроп, петрушку, салаты и ароматные травы. Однако травы и зелень одинаково хорошо растут и в горшках, и на других участках земли. Так что лучше отдать предпочтение в пользу свеклы, моркови или кабачков.

После картофеля можно посеять и цветы, если ты хочешь ухаживать за садом. Наименее требовательны бархатцы, настурция или многолетки — астры, пионы или флоксы.

В случае если качество земли сильно ухудшилось после урожая картофеля, лучше посадить на всем участке сидераты. Сидератами являются рожь, горчица, горох, фасоль, люцерна, чечевица, соя.

Обогатят землю после картофеля и гречка, рапс и подсолнечник.

Важно: возвращать картофель на участок, где он рос, можно раз в три года. Именно столько времени нужно для качественного обновления земли.

Ранее мы рассказывали, сколько времени растет картофель – сроки созревания и советы, как не потерять урожай.

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