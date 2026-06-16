Стиль жизни Садоводство и огород

Сколько времени растет картофель: сроки созревания и советы, как не потерять урожай

Юлия Хоменко, редактор сайта Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 16 июня 2026, 18:30 3 мин.
Сколько времени растет картофель
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь