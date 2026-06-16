Сколько времени растет картофель: сроки созревания и советы, как не потерять урожай

Конец лета и начало осени — горячая пора для каждого огородника. Стоишь над грядкой и ломаешь голову: уже браться за лопату или пусть еще посидит в земле? Поспешишь — соберешь водянистый клубень, который сгниет до Нового года. Затянешь — урожай сожрут вредители или он задохнется в мокрой земле.

Давайте разбираться, как не упустить идеальный момент для копки и не остаться без запасов на зиму.

Как определить созревание картофеля: на что обращать внимание

Чаще всего дачники спрашивают друг друга, сколько растет картошка на самом деле. Четкого графика не существует, ведь все зависит от погоды и выбранных семян.

Если говорить о том, сколько времени растет картошка, то самые шустрые ультраранние сорта можно подкапывать на молодую картошечку уже в июне.

Многих интересует, сколько растет ранняя картошка — обычно ей хватает от 60 до 70 дней, чтобы сформировать полноценный урожай.

Читать по теме Когда кропить картофель от жуков в течение дня и как правильно это делать Чем можно обрызгивать картофель от жуков кроме химии?

Сколько растет картошка разных сортов

А если разбираться, сколько растет картошка, то здесь арифметика другая: среднеспелые лежат в земле 80-90 дней, а поздним нужно все 100-120. Если перевести это в календарь и спросить, сколько месяцев растет картошка, то получится от двух до четырех месяцев.

Так что отсчитывать, сколько растет картошка после посадки, конечно, полезно. Но это не единственный ориентир. Нужно четко понимать момент, когда картошка перестает расти, больше не набирает массу и начинает готовиться к зимовке.

В общем, то, сколько времени созревает картошка, тебе лучше всего подскажет само растение. И здесь мы переходим к самому главному — как определить созревание картофеля непосредственно на огороде.

Первый признак это то, что ботва легла и высохла. Когда куст желтеет, сохнет и клонится к земле, растение сигнализирует: вегетация закончилась.

Но будь внимателен! Иногда ботва чернеет и отмирает раньше срока из-за жары или фитофтороза. Поэтому доверять только вершкам не стоит, нужно проверять корешки.

Также можно выкопать один клубень и легонько потереть его пальцем или поскрести ногтем. Если кожура тонкая, шелушится и слезает клочьями — картошка еще детская. Ее можно сварить на ужин с укропом, но в погреб опускать нельзя. У зрелого клубня кожура грубая, плотная, и снять ее без ножа уже не получится.

Также не ленись взять вилы и подкопать пару кустов в разных концах огорода. Посмотри на размер клубней (соответствует ли он твоему сорту?), проверь, не осталось ли тонких белых корешков, которыми картофелина держится за материнский куст.

Если корешков нет, а клубень тяжелый и твердый — можно собирать родственников на подмогу (толоку). Кстати, ждать, пока высохнет 100% кустов не обязательно, достаточно, чтобы увяли 70-80% грядки.

Даже если картошка идеально созрела, копать ее в дождь или сразу после ливня — преступление против собственного труда. Мокрый клубень покрыт грязью, он не дышит и начнет гнить уже через месяц.

Идеальное время для сбора — сухой день с температурой +15…+20°C.

Ранее мы писали, зачем окучивать картошку — читай в материале, почему без окучивания клубни будут мелкими.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!