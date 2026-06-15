Стиль жизни Садоводство и огород

Когда кропить картофель от жуков в течение дня и как правильно это делать

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 15 июня 2026, 16:00 4 мин.
когда кропить картофель от жуков
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь