Стиль життя Садівництво та город

Коли кропити картоплю від жуків протягом дня та як правильно це робити

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 15 Червня 2026, 16:00 4 хв.
коли кропити картоплю від жуків
Фото Pexels

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