Парк хижаків Арден: чим цікавий і де розташований

Якщо ти мрієш про прогулянку великим лісом в оточенні диких тварин, то в Україні існує неймовірна локація, яку тобі варто відвідати. Парк хижаків Арден — це мальовниче місце на Хмельниччині, де на території у 32 гектари мешкають врятовані ведмеді, тигри, леви, примати та птахи.

Також в межах парку проводять багато розважальних заходів для родин з дітьми, групові екскурсії й ще там продають милі сувенірі на пам’ять про це цікаве місце.

Парк хижаків Арден: що можна подивитися

Цей реабілітаційний центр для диких тварин є найбільшим в Україні і розташований він на території нацпарку Подільські Товтри. Тут знайшли свій прихисток понад 160 лісових мешканців, які тепер комфортно живуть серед височенних дерев Сатанівського лісу.

Створили його задля збереження популяції місцевих тварин, а також порятунку тих, кому не пощастило потрапити у неволю.

Серед мешканців Ардену — велика група ведмедів різних видів (45 осіб). Найстаршого з них звати Тоша, йому 32 рочки і він належить до виду бурий ведмідь. Гості парку можуть стати свідками різних ведмежих пригод: сімейного життя, ігор та лазання по деревах.

Інші постійні жителі парку — великі коти, кожен з яких має власне ім’я та характер. Тут можна зустріти левів, пантер і тигрів.

Не менш захопливою для відвідувачів Ардену може стати зустріч із кмітливими та життєрадісними мавпочками: тут знайшли свій новий дім бабуїни, капуцини й зелені мавпи.

Парк хижаків Арден: адреса

Парк диких тварин розташований у селищі Сатанів, що на Хмельниччині. Вбий у навігатор — вулиця Курортна, 40/1 — і насолоджуйся подорожжю. Ось це місце на карті.

Парк хижаків Арден: ціна квитка

Екскурсії в парку тривають одну годину. Можуть бути як індивідуальними, так і груповими. Яка вартість квитка:

діти віком до 6 років — безкоштовно;

діти віком від 6 до 14 років (у супроводі дорослих) — 300 грн.;

дорослі — 400 грн.

На екскурсії за попереднім замовленням треба реєструватися за один день.

Парк хижаків Арден: графік роботи

Прийти на екскурсію у реабілітаційний центр для диких тварин у Сатанові можна кожен день — з понеділка по неділю.

будні дні — 10:00-17:00

вихідні дні — 10:00-18:00

Потрапити до парку можна лише у супроводі екскурсовода, бо самостійний вхід заборонений.

Якщо хочеш подарувати незабутні емоції собі або своїм близьким, то вихідні в оточенні дикого Сатанівського лісу та його мешканців може стати дуже вдалою ідеєю.

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Фото: Парк Арден/Facebook

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