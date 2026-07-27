Чи є акули в Чорному морі: усе, що треба знати про морських хижаків

Чорне море є місцем існування унікального світу флори та фауни, про який навіть не всі здогадуються. Тим часом у глибинах Чорного моря живуть справжні акули. Вони відрізняються від тих акул, яких ми звикли бачити в американських фільмах, однак все одно залишаються хижаками.

Які акули водяться в Чорному морі і як їх називають

Чорноморську акулу під назвою катран (латинською Squalus acanthias ponticus) можна зустрітити будь-де на узбережжі Чорного моря, зокрема біля Одеси. Ця риба є єдиною акулою, що постійно перебуває в межах нашого моря, і вона по-своєму унікальна.

Чорноморський катран, який є підвидом звичайного катрана, зазвичай невеликий. Він може вирости максимум до 1,5 м, а вага при цьому буде як у маленької собаки — всього лиш 10 кг. Зазначимо, що вага китової акули, наприклад, може становити від 20 до 30 т.

За даними фахівців Держекоінспекції, цей мешканець чорноморського регіону має тривалість життя у 25 років, а здатним до розмноження стає у вже доволі зрілому віці — у 12-13 років.

Майбутні катрани ростуть в тілі самки упродовж 18 місяців і народжуються вже сформованими. Така особливість цього виду, на жаль, не сприяє швидкому зростанню популяції. Навпаки тривалий період як статевого дозрівання, так і вагітності у самки робить цю акулу вразливою до швидкого вилову.

Ця морська риба має ще одну характерну особливість — відсутність плавального міхура. Тому катран тримається у воді за рахунок печінки, що складає аж 25% від маси його тіла.

Чи становлять загрозу акули в Чорному морі

Чорноморський катран — це акула, яка не загрожує людині, скоріше навпаки. Катран не нападе на людей, однак все одно краще уникати близької зустрічі через певну будову його тіла.

У цієї акули біля спинних плавників ростуть великі шипи із отруйною залозою. У випадку контакту з ними можна отримати болючі та неприємні подряпини.

Увесь підводний світ Чорного моря зараз потерпає через російську агресію, а чисельність катрана взагалі почала знижуватися ще задовго до цього. Тож станом на зараз ця маленька та унікальна акула нашого моря перебуває під загрозою зникнення.

Раніше ми повідомляли, де акули найчастіше атакують людей — перелік країн.

Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

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