Скільки днів курка сидить на яйцях та як доглядати за квочкою

Висиджування квочкою курчат — це природне диво, в якому кожен день має значення.

Якщо ти хочеш дізнатися про нього більше, розкажемо, скільки курка сидить на яйцях та як правильно доглядати за птахою.

Скільки тижнів сидить курка на яйцях

У середньому курка сидить на яйцях 21 день (три тижні). Проте природа не завжди працює як годинник, тому перші курчата можуть вилупитися вже на 19–20 добу, а запізнілі малюки з’являються на 22–23 день.

Тривалість цього періоду безпосередньо залежить від різних факторів. Приміром, у спекотні літні дні яйця прогріваються швидше, тому курчата можуть з’явитися раніше. Навесні або в прохолодному пташнику процес може затягнутися на 1–2 дні.

Молоді або надто непосидючі курки, які часто встають із гнізда, охолоджують кладку, а це уповільнює розвиток пташенят.

Є і такий нюанс: великі яйця з товстою шкаралупою прогріваються довше, ніж середні чи дрібні.

Правила догляду за квочкою, яка сидить на яйцях

Щоб отримати здорових курчат, забезпеч птасі максимальний комфорт і спокій.

Гніздо має бути в затемненому кутку, куди не мають доступу інші кури, півень чи хижаки. Ідеальний розмір — приблизно 40х40 см. На дно постели товстий шар чистої, сухої соломи або сіна, зроби невелике поглиблення, щоб яйця не викочувалися.

Поруч із гніздом (на відстані 1–1.5 метра) завжди мають стояти свіжа вода та годівниця. Годувати квочку краще сухою їжею: цільним зерном (кукурудза, пшениця), яке довго перетравлюється і дає енергію. Вологих мішанок краще уникати, щоб не спровокувати розлад травлення.

Курка має вставати щодня на 15–20 хвилин, щоб поїсти, попити, розім’яти лапи та спорожнити кишківник. Якщо вона відмовляється виходити (таке буває через материнський інстинкт), обережно зніми її з гнізда сам (-а). Поки вона гуляє, яйця не замерзнуть — короткочасне охолодження навіть корисне для газообміну.

Постав неподалік ємність із сумішшю золи та піску. Це допоможе курці захиститися від пухопероїдів та кліщів, які можуть дошкуляти їй під час сидіння на гнізді.

На 19–20 день, коли починається накльов і буде чутно писк, турбувати курку категорично заборонено. Вона стає агресивною і може випадково подушити курчат.

Перших обсохлих малюків можна обережно забирати в тепле місце, щоб квочка не кинула решту яєць, а після завершення виводу — повернути всю малечу мамі.

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