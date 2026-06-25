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Скільки днів курка сидить на яйцях та як доглядати за квочкою

Ольга Петухова, редакторка сайту 25 Червня 2026, 19:00 3 хв.
скільки квочка сидить на яйцях
Фото Pexels

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