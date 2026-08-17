Що потрібно до школи на 1 вересня: збираємо все необхідне за списком

Попереду новий навчальний рік. Для когось він вперше, а хтось переходить у наступний клас. Війна додає батькам стресу, тож ми розповімо, що потрібно до школи, щоб це точно знадобилось. Дивись у нашому матеріалі список покупок.

Що потрібно до школи: список

Якщо ти батько чи мати першокласника, головна порада — не купуй зайвого. Звісно, кожному хочеться, аби його (її) дитина мала якнайбільше шкільного приладдя, але чи буде від нього користь, якщо воно лежатиме в шафі?

Краще написати список корисних речей до школи. Зважай на інтереси дитини. До прикладу, якщо вона любить малювати — купи більше альбомів, олівців та інших канцтоварів.

Ми радимо купувати необхідне:

Одяг та взуття

Для дівчат — спідниця, сорочки, штани, жакет, сарафан та зручне взуття.

Для хлопчиків набір одягу майже не відрізняється — сорочки, штани, жакет, взуття. На холодну пору року можна придбати гольфи.

Також потрібно придбати спортивну форму для занять фізкультурою.

Шкільний рюкзак — не варто брати громіздкий, краще поміряти й переконатись, що дитині буде зручно ходити з ним. Розмір ранця має бути таким, щоб книжки туди точно помістились. Можна купити його після отримання всіх книжок.

— не варто брати громіздкий, краще поміряти й переконатись, що дитині буде зручно ходити з ним. Розмір ранця має бути таким, щоб книжки туди точно помістились. Можна купити його після отримання всіх книжок. Канцелярія — зошити в лінійку, косу лінійку та клітинку, щоденник, обкладинки на зошити та книжки. Також знадобляться олівці, ручки, гумка, коректор, креслярське приладдя (циркуль, транспортир, лінійка).

Якщо в школі буде малювання, придбай альбоми, пензлики та фарби. Для молодших класів додатково купи пластилін, кольоровий папір, клей та ножиці.

Що взяти до школи: список речей в рюкзак

Щоб твоя дитина мала все для комфортного навчання, тобі потрібно правильно зібрати її до школи. У шкільний рюкзак поклади:

Канцелярське приладдя — зошити, щоденник, обкладинки, папку для зошитів, пенал та навчальні посібники. Додаткові уроки малювання та творчості: може знадобитися пластилін та дошка, фарби, картон та папір, кожиці, клей, альбом для малювання, склянка-непроливайка. На урок фізкультури підготуй спортивну форму та кросівки, склади в торбинку для форми. На випадок повітряної тривоги у дитини має бути пляшка води, енергетичні батончики, додатковий одяг та записка від батьків з інформацією про ПІБ дитини, її дату народження та адресу проживання.

Таке приладдя знадобиться і на очному, і на дистанційному навчанні, але не забудь запитати, чи є у школи додаткові вимоги, щоб записати до списку і їх.

Порада: щоб зекономити час, нерви та гроші, купуй на інтернет-сайтах, адже там великий вибір товарів та різний ціновий діапазон.

Раніше ми розповідали, чи підуть діти до школи 1 вересня 2026: головні зміни нового навчального року.

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