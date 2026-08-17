Для тебе Батьківство

Що потрібно до школи на 1 вересня: збираємо все необхідне за списком

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Серпня 2026, 16:40 3 хв.
що потрібно до школи
Фото Unsplash

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