Конкурс Учитель року-2027: хто може взяти участь і як подати заявку

В Україні стартує підготовка до конкурсу Учитель року-2027. Цього разу педагоги зможуть позмагатися у чотирьох номінаціях: Біологія, Захист України, Інформатика та Українська мова та література.

Умови конкурсу затвердило Міністерство освіти і науки України.

Конкурс учитель року 2027: хто може подати заявку

Подати заявку можуть вчителі закладів загальної середньої та професійної освіти.

Обов’язково, щоб саме цей заклад був основним місцем роботи педагога. Також на момент реєстрації учасник(-ця) повинен мати щонайменше три роки педагогічного стажу.

Педагоги закладів професійної освіти можуть брати участь на таких самих умовах, як і вчителі шкіл.

Умови проведення конкурсу Учитель року 2027

Конкурс матиме два тури. Перший проведуть на обласному рівні та в Києві — з грудня 2026 року до лютого 2027 року. До другого, всеукраїнського туру, конкурс перейде у квітні-травні 2027 року.

Програма залежатиме від номінації, але учасникам доведеться виконувати практичні та письмові завдання, проходити тестування й проводити урок.

Серед випробувань — Методичний експромт, Методичний практикум, Письмова робота, Тестування та Урок.

Тобто журі оцінюватиме не лише знання предмета, а й те, як учитель пояснює матеріал, працює із завданнями та будує урок.

Як подати заявку на Учитель року 2027

Реєстрація на Учитель року-2027 триватиме з 18 жовтня до 9 листопада 2026 року. Заявку потрібно заповнити через офіційну сторінку конкурсу.

У ній вказують номінацію, інформацію про себе та заклад освіти, посаду, педагогічний стаж, кваліфікаційну категорію і контактні дані.

Окремо учасники мають подати інформаційну картку організаційному комітету першого туру. Її потрібно оформити та передати у строки, які визначить оргкомітет.

Усі деталі — перелік документів, умови участі, опис випробувань та реєстраційна форма — оприлюднені Міністерством освіти і науки України на офіційній сторінці конкурсу Учитель року-2027.

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