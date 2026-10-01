Для тебе Освіта

Конкурс Учитель року-2027: хто може взяти участь і як подати заявку

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Жовтня 2026, 15:00 2 хв.
учитель року 2027
Фото Pexels

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