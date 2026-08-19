Зарплата вчителів з вересня 2026 року: на скільки зростуть виплати педагогам

Українських педагогів очікує черговий етап підвищення доходів. Вже цієї осені виплати працівникам освіти зростуть на п’яту частину. Про це стало відомо під час масштабної конференції Серпнева — 2026, де очільник уряду Сергій Корецький в коментарі Укрінфому окреслив ключові фінансові орієнтири для галузі.

Зарплата вчителів з 1 вересня 2026: яка буде

Згідно з офіційними даними, зарплата вчителів з 1 вересня 2026 року збільшиться на 20%. Це вже другий етап перегляду окладів у поточному році: перша хвиля підвищення на 30% відбулася ще в січні. Таким чином, сумарне зростання порівняно з минулим роком сягне 50%.

— Цього року з ініціативи Президента України уряд розпочав суттєве підвищення оплати праці педагогів. З 1 січня заробітна плата зросла на 30% і з 1 вересня зросте ще на 20% – загалом 50% порівняно з 2025 роком. Безумовно, це тільки початок. Після підвищення молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12,8 до 17,7 тисячі гривень на місяць, досвідчений – від 16,9 до 28,5 тисячі гривень на місяць. Конкретний розмір, безумовно, залежатиме від стажу, кваліфікації та навантаження, — сказав глава уряду.

Підкреслюється, що фінальна сума у розрахунковому листку традиційно залежатиме від педагогічного стажу, наявного навантаження (годин) та кваліфікаційного рівня.

— Наш орієнтир — повернути якомога більше українських дітей до безпечного очного навчання, зокрема в громадах поблизу лінії бойових дій. На початок навчального року ми продовжуємо будувати укриття, що дозволить охопити безпечним навчанням максимальну кількість дітей. Також держава вперше цього року спрямувала 1 мільярд гривень на облаштування укриттів у дитячих садках, — сказав він.

Крім того, уряд збільшує гарантовану сталу частину виплат, аби зробити дохід вчителів більш захищеним від суб’єктивних нарахувань.

Зарплата вчителів в Україні з 1 вересня 2026: деталі

Окрім фінансового аспекту, зарплата вчителів з вересня 2026 року розглядається в контексті загального престижу професії та умов роботи. Глава Кабміну наголосив, що держава інвестує мільярди в інфраструктуру. Зокрема, до кінця року в країні має запрацювати близько 200 підземних шкіл, що дозволить дітям навіть у прифронтових зонах повернутися до очного формату навчання.

Також зазначається, що:

Понад 19,5 тисяч освітніх закладів уже укомплектовані сонячними панелями та генераторами на випадок блекаутів;

Більше ніж 3 мільйони школярів по всій країні будуть забезпечені безоплатними обідами;

Система Мрія вже охопила тисячі шкіл, спрощуючи бюрократичні процеси для вчителів.

Нагадаємо, що ініціатива щодо підтримки освітян є частиною стратегії Президента, яка передбачає не лише зростання доходів шкільних вчителів, а й подвоєння стипендій для студентства.

Як резюмував прем’єр, зросте зарплата вчителів з 1 вересня 2026 не востаннє — курс на доведення виплат до європейських стандартів залишається незмінним пріоритетом уряду навіть в умовах воєнного стану.

Раніше ми писали, що у всіх школах України харчування буде безкоштовним для всіх учнів — читай у матеріалі про ініціативу, підтриману урядом.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!