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Зарплата вчителів з вересня 2026 року: на скільки зростуть виплати педагогам

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Серпня 2026, 13:00 3 хв.
Зарплата вчителів з 1 вересня: як зміняться виплати у 2026 році
Фото Pexels

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