Біля труни полковника Євгена Коновальця освятили хоругви підрозділів 1-го корпусу НГУ “Азов”. Під час церемонії кожною з них торкнулися труни командира Січових стрільців і засновника Української військової організації.

Військовослужбовці вшанували одного з провідників українського визвольного руху. Боротьба, яку Коновалець вів у першій половині ХХ століття, триває й нині. Сьогодні незалежність України зі зброєю в руках захищають підрозділи “Азову”.

Євген Коновалець – полковник української армії

Євген Коновалець був командиром Січових стрільців, полковником Армії Української Народної Республіки, засновником Української військової організації та першим головою Проводу українських націоналістів. Незалежність України ставив вище за партійні суперечки, політичні амбіції чи особисту безпеку.

Радянські спецслужби вважали його одним із найнебезпечніших противників режиму. 23 травня 1938 року Коновалець загинув у Роттердамі внаслідок спецоперації НКВС. Однак його вбивство не зупинило визвольного руху, а ім’я полковника стало одним із символів незавершеної боротьби за українську державність.

Історія українського війська, постаті визвольного руху і діяльність першого корпусу НГУ “Азов” висвітлюється регулярно на сайті azov.army, показуючи зв’язок між боротьбою попередніх поколінь і подіями нашого часу.

Хоругви: символ військової честі

Військова хоругва позначає належність до конкретного підрозділу. Уособлює його честь, бойове братерство, відповідальність і вірність Україні. Під хоругвою військовослужбовці стають до строю, виконують поставлені завдання.

Значення освячення хоругв

Торкнувшись хоругвами труни полковника Коновальця, підрозділи корпусу символічно прийняли знамено боротьби від попередніх поколінь. Церемонія засвідчила:

повагу до української військової традиції;

пам’ять про учасників визвольного руху;

спадкоємність боротьби за незалежність;

готовність захищати державу;

відповідальність перед полеглими та майбутніми поколіннями.

Військовослужбовцям ритуал нагадує шлях, який Україна проходить упродовж століть.

Азов продовжує українську військову традицію

Нація формується з історичною пам’яттю. Кожне покоління отримує досвід, цінності й відповідальність від тих, хто боровся раніше. Для «Азову» військова традиція виявляється у дисципліні, відповідальності за побратимів, професійній підготовці, готовності діяти в інтересах держави. Вшанування Євгена Коновальця підкреслює цінності, на яких будується корпус: служіння Україні, єдність у строю, повага до полеглих воїнів і продовження боротьби.

Сьогодні легендарний 1-й корпус НГУ “Азов” продовжує боротьбу за волю та незалежність України зі зброєю в руках. Освячені біля труни Євгена Коновальця хоругви підрозділів уособлюють зв’язок між українськими воїнами різних епох, об’єднаними однією метою – вільною і сильною Україною.

Азов — один із найвідомих підрозділів у складі армії, що має свої цінності. Про традиції Азову ми розповідали раніше.

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