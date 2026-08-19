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Федоров про корупцію, вибори в Україні та владу — ексміністр озвучив свою позицію

Ольга Петухова, редакторка сайту 19 Серпня 2026, 13:00 5 хв.
заява федорова про вибори

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