Федоров про корупцію, вибори в Україні та владу — ексміністр озвучив свою позицію

18 серпня 2026 року колишній міністр оборони України Михайло Федоров виступив із великим відеозверненням до українців.

У ньому він говорив про корупцію, проблеми державного управління та необхідність шукати можливість для проведення виборів навіть за умов затяжної війни.

Федоров про корупцію та принципи роботи державних інституцій

Звернення Федорова з’явилося після його відставки з посади міністра оборони та на тлі акцій на його підтримку.

18 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатуру Євгена Хмари на посаду очільника Міноборони. Хмара був тимчасовим виконувачем обов’язків міністра після відставки Федорова.

Тому заява ексміністра фактично вийшла за межі дискусії про його повернення до Міністерства оборони.

Він заговорив про ширші питання: демократія, на його думку, має працювати навіть за умов тривалої війни, а влада повинна залишатися підзвітною громадянам.

Відео звернення Михайло Федоров оприлюднив на своєму YouTube-каналі.

У своєму відеозверненні Федоров заявив, що ситуація, коли головним критерієм для призначення людини стає не її професійність чи результат, а лояльність до системи, є небезпечною:

Влада повинна означати відповідальність. Якщо ти отримав повноваження, відповідай за результат. Якщо ти отримав бюджет, покажи, що було зроблено. Якщо ти отримав посаду, поясни, яких результатів ти досяг.

Потрібно говорити і про корупцію, заявив Федоров. Не тому, що це популярне слово. А тому, що під час війни корупція набуває зовсім іншого значення.

У мирний час вкрадені гроші означають гіршу дорогу, лікарню або школу. Під час війни вкрадені гроші можуть означати дрон, який не купили, боєприпас, який не доїхав, систему РЕБ, якої не було, машину, яка не евакуювала пораненого, технологію, яку можна було запустити у виробництво, але яку не запустили. Тому корупція під час війни – це не просто фінансова проблема. Це питання нашої здатності вижити і перемогти. Кожна гривня, яка мала працювати на оборону, повинна працювати на оборону. Не на приватну кишеню, не на політичний вплив, не на підтримання чиїхось схем, не на збереження чиєїсь посади, впевнений Федоров.

При цьому у зверненні він не назвав конкретних чиновників, яких звинувачує в корупції. Його слова про системні проблеми прозвучали лише як політична оцінка.

Що заявив Федоров про вибори в Україні

Федоров акцентував на необхідності змін у державі. За його словами, Україна зіткнулася з проблемами, які виходять далеко за межі окремих кадрових рішень. Він заявив:

Ми повинні відповісти на фундаментальне питання: як має функціонувати держава, якщо війна триває роками?

За словами Федорова, демократія не повинна бути “розкішшю мирного часу”, а українці не мають опинитися в ситуації, коли Росія фактично визначатиме, коли вони зможуть обирати свою владу.

Росія хоче не просто забрати нашу землю. Вона хоче довести, що українська модель свободи не працює. Саме тому Україна повинна довести протилежне. Україна може одночасно воювати і залишатися демократією, – відзначив ексміністр.

Проте ексміністр об’єктивно оцінив ситуацію і визнав, що провести вибори під час війни надзвичайно складно:

Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дасть змогу Україні відновити повноцінний демократичний процес… Це складно. Потрібно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном, людей у прифронтових регіонах.

Що відповіли на заяву Федорова в Офісі президента

Офіційної відповіді Володимира Зеленського на заяву Федорова не було. Проте в Офісі президента відреагували на заклик ексміністра щодо виборів. За інформацією LIGA.net, їхній співрозмовник в ОП заявив, що ніхто не виступає проти виборів як таких, однак ключовою проблемою є безпекові умови.

Хай проводить між балістиками, що тут скажеш. Ніхто ніколи не був проти виборів, але виборчий процес — це більше, ніж придумати, як голосувати.

За словами представника ОП, російські Шахеди та балістика, “на жаль, відповідають на це питання за нас”.

Наразі стаття 19 Закону України Про правовий режим воєнного стану прямо забороняє проведення виборів президента, Верховної Ради та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану.

Як оцінюють заяву Федорова політологи

Політолог Володимир Фесенко вважає, що заява Михайла Федорова про обговорення виборів може свідчити про його перехід до опозиції.

Фесенко акцентує, що Федоров критикує не лише окремих посадовців, а й загальну модель ухвалення рішень у владі. А це, на його думку, може бути підготовкою до майбутньої політичної кар’єри. Задача-максимум – кардинально розвернути внутрішньополітичний процес через ідею виборів під час війни. Нині більшість українців проти виборів під час війни. Але є відчутна тенденція зменшення кількості їх противників. І зараз проти виборів під час війни виступає трохи більше половини українців. Виступ Федорова може змінити цю пропорцію. Може суттєво збільшитись кількість прихильників виборів під час війни.

Який рейтинг має Михайло Федоров

За результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 5–6 серпня 2026 року, Михайлу Федорову довіряли 58% опитаних, 17% висловили недовіру.

Його підтримка суттєво зросла за кілька тижнів: до середини липня, ще до початку протестів на його підтримку, рівень довіри становив 35%, а в другій половині липня піднявся до 65–68%.

Показовими є і потенційні президентські рейтинги. Федоров стоїть на третій позиції після Володимира Зеленського (25,2%) та Валерія Залужного (16,7%).

Далі йдуть Кирило Буданов із 7,9% та Петро Порошенко з 5,6%. Опитування проводилося методом CATI серед 1000 респондентів, статистична похибка не перевищує 3,1%.

Водночас ці цифри не означають, що Федоров має намір балотуватися: у своєму зверненні він цього не заявляв.

Головне фото: скриншот з відеозвернення Михайла Федорова.

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