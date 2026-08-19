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Смертельна ДТП у Києві: Volkswagen влетів у зупинку з людьми, є загиблі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Серпня 2026, 11:00 2 хв.
ДТП у Києві: Volkswagen на швидкості в’їхав у зупинку, загинули дві жінки

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