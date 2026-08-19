Смертельна ДТП у Києві: Volkswagen влетів у зупинку з людьми, є загиблі

Сьогоднішній ранок у столиці розпочався з жахливих новин. На Чоколівському бульварі сталася аварія, яка забрала життя пішоходів.

ДТП у Києві в Солом’янському районі: стан постраждалих

За попередніми даними правоохоронців, близько 08:50 ранку водій автомобіля Volkswagen, рухаючись на значній швидкості, допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Від удару легковик відкинуло в бік зупинки громадського транспорту, де в той момент перебували люди. Ця смертельна ДТП у Києві призвела до миттєвої загибелі двох жінок.

На місце події оперативно прибули медики, патрульні та слідчі. Окрім загиблих, ще четверо осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх терміново госпіталізували до столичних лікарень.

Ця масштабна ДТП у Києві в Солом’янському районі спричинила значне ускладнення руху, поки на місці працювала слідчо-оперативна група, встановлюючи механізм та обставини трагедії.

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ДТП у Києві сьогодні: водія затримано, триває слідство

Як з’ясувалося, за кермом німця перебував 23-річний молодик. Перевірка на приладі Драгер підтвердила, що керманич був тверезий. Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ. Винуватцю загрожує тривалий термін ув’язнення.

Головне фото: поліція Києва.

Раніше ми повідомляли про смертельну ДТП у Києві, унаслідок якої загинули мати з дитиною.

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