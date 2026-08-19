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Смертельное ДТП в Киеве: Volkswagen влетел в остановку с людьми, есть погибшие

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 августа 2026, 11:00 2 мин.
ДТП в Киеве: Volkswagen на скорости въехал в остановку, погибли две женщины

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