Смертельное ДТП в Киеве: Volkswagen влетел в остановку с людьми, есть погибшие

Сегодняшнее утро в столице началось с ужасных новостей. На Чоколовском бульваре произошла авария, которая унесла жизни пешеходов.

ДТП в Киеве в Соломенском районе: состояние пострадавших

По предварительным данным правоохранителей, около 08:50 утра водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь на значительной скорости, допустил столкновение с маршрутным автобусом. От удара легковушку отбросило в сторону остановки общественного транспорта, где в тот момент находились люди. Это смертельное ДТП в Киеве привело к мгновенной гибели двух женщин.

На место происшествия оперативно прибыли медики, патрульные и следователи. Кроме погибших, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Их срочно госпитализировали в столичные больницы.

Это масштабное ДТП в Киеве в Соломенском районе вызвало значительное осложнение движения, пока на месте работала следственно-оперативная группа, устанавливая механизм и обстоятельства трагедии.

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ДТП в Киеве сегодня: водителя задержали, продолжается следствие

Как выяснили, за рулем немца находился 23-летний молодой человек. Проверка на приборе Драгер подтвердила, что водитель был трезв. Водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Виновнику грозит длительный срок заключения.

Главное фото: полиция Киева.

Ранее мы сообщали о смертельном ДТП в Киеве, в результате которого погибли мать и ребенок.

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