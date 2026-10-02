В Дії запускают новый сервис єДумка: что известно

На портале госуслуг Дія появится экспериментальный сервис єДумка, который позволит в онлайн-формате решать административные вопросы отдельной громады. Функционал нового сервиса должен быть реализован в полном объеме в течение полугода, сначала он будет работать только в пяти областях Украины.

Об этом сообщил пресс-офис Министерства цифровой трансформации.

Новый сервис єДумка: детали

В Украине запускают сервис єДумка в Дії, который позволит жителям громад онлайн общаться с местными властями или военными администрациями. Как отмечают в Минцифре, с запуском єДумки больше не нужно будет собирать подписи соседей на бумаге или, например, стоять в очередях к чиновникам ради ремонта дороги.

— Проект формирует прямой канал диалога. Местные власти будут лучше понимать потребности людей, смогут приоритезировать решение проблем по уровню поддержки, проводить опрос и мгновенно получать обратную связь, — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, какие новые возможности предоставит сервис своим пользователям.

Жители громад смогут подавать свои предложения по вопросам, касающимся громады, и отслеживать статус их рассмотрения. Также можно будет обсуждать и поддерживать чужие инициативы и оценивать ответы должностных лиц.

Кроме того, в сервисе єДумка будут проводить опрос от местных властей.

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Сообщается, что влиять на местные решения смогут все связанные с громадой люди: с задекларированным местожительством, со статусом внутренне перемещенного лица, с имеющейся недвижимостью в громаде, а также налогоплательщики в местный бюджет и студенты очной формы обучения.

Статус пользователя сервиса будет автоматически подтвержден по данным госреестров без бумажных справок.

В Минцифре также рассказали, что проект будут тестироваться в течение двух лет. Функционал должен быть полностью запущен в следующие шесть месяцев.

Сначала єДумка полноценно заработает в Винницкой, Волынской, Запорожской, Тернопольской и Харьковской областях. Органы самоуправления других регионов могут добровольно присоединиться к этой инициативе.

Ранее мы рассказывали о том, что Дія вводит существенные изменения в процедуре создания и использования электронной подписи.

Фото: Мінцифри

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