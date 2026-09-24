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День украинского казачества в 2026 в Украине: почему изменили дату и как празднуют сегодня

Ольга Петухова, редактор сайта 24 сентября 2026, 14:00 2 мин.
день украинского казачества 2026
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