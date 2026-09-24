День украинского казачества в 2026 в Украине: почему изменили дату и как празднуют сегодня

День украинского казачества в 2026 году отмечают 1 октября. Дата изменилась в 2023 году: раньше праздник приходился на 14 октября.

Причиной стал переход Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви с юлианского на новоюлианский календарь.

День казачества исторически связан с Покровом Пресвятой Богородицы, которая изменила дату с 14 октября на 1 октября. Поэтому и государственный праздник начали отмечать по новому календарю. Это закрепил Указ Президента №455/2023.

День украинского казачества 2026 в Украине

День украинского казачества установили указом Президента в 1999 году, и тогда его датой было именно 14 октября.

Выбор был не случайным: для запорожских казаков Покров был одним из важнейших праздников и имел название Казацкий Покров. На Сечи в этот день проводили рады, во время которых избирали кошевого атамана и старшину.

Покровская церковь была центральной святыней Запорожской Сечи. Именно оттуда казаки отправлялись в походы, а после возвращения благодарили за спасение.

С этой традицией связан особый тип икон — Казацкий Покров. Под покровом Богородицы на них изображали украинских гетманов, старшину, казаков и иерархов.

По данным Украинского института национальной памяти, до сегодняшнего дня сохранилось лишь немного больше десятка таких икон.

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И еще один интересный факт: традицию Покрова как покровительницы украинского войска позже переняли борцы за независимость Украины. В 1947 году Украинский главный освободительный совет определил 14 октября символическим днем создания УПА, то есть связал его с историческим казацким праздником Покрова.

Сегодня ко Дню украинского казачества проводят тематические выставки, лекции, фестивали, мастер-классы и патриотические мероприятия, рассказывают об истории и традициях казаков, а также организовывают спортивные соревнования и исторические реконструкции.

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