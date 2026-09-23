Для тебя Образование

Академическая стипендия: кому будут платить от 4 тысяч гривен

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 сентября 2026, 18:00 3 мин.
Академическая стипендия 2026 года выросла вдвое: кто может получить выплаты
Фото Pexels

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