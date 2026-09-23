Академическая стипендия: кому будут платить от 4 тысяч гривен

В Украине с 1 сентября академические стипендии для студентов учреждений высшего и профессионального предвысшего образования выросли вдвое. Изменения касаются соискателей образования, которые обучаются по государственному заказу. В то же время для назначения выплаты студент должен соответствовать установленным условиям и занимать соответствующее место в рейтинге успеваемости.
Академическая стипендия 2026: что это и кто может получать
Академическая стипендия — это выплата студентам за успешное обучение, которую назначают в соответствии с результатами семестрового контроля и рейтингом успеваемости.
Если говорить простыми словами, академическая стипендия студентам не начисляется автоматически только из-за обучения на бюджете. Ее получают те студенты, которые по результатам обучения попадают в определенную учреждением образования часть рейтинга.
Рейтинг формируется на основании результатов обучения. Академические стипендии назначаются в пределах средств, предусмотренных на стипендиальное обеспечение.
Академическая стипендия: размер с 1 сентября 2026 года
Для студентов учреждений высшего образования размер академической стипендии имеет такие показатели:
- обычная академическая стипендия — 4 000 грн в месяц;
- академическая стипендия за особые успехи в учебе — 5 820 грн;
- для студентов специальностей, для которых предусмотрен повышенный размер, — 5 100 грн;
- повышенная стипендия за особые успехи на таких специальностях — 7 420 грн;
- именная и академическая стипендия, учрежденная Кабинетом Министров Украины, — 8 000 грн.
Отдельно установлены размеры специальных стипендий. Например, академическая стипендия Президента Украины для студентов ЗВО по соответствующим программам составляет 10 000 грн в месяц.
Для студентов учреждений профессионального предвысшего образования с 1 сентября 2026 года установлены такие базовые суммы:
- обычная академическая стипендия — 3 020 грн;
- повышенная — 4 394 грн;
- по специальностям с повышенным размером — 3 860 грн;
- повышенная отраслевая — 5 618 грн.
Таким образом, после повышения академические стипендии для студентов ЗВО и профессионального предвысшего образования фактически удвоились по сравнению с предыдущими размерами.
Академическая стипендия студентам: что изменилось в 2026 году
Повышение выплат вступило в силу с 1 сентября 2026 года. Оно охватывает студентов учреждений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. В государственном бюджете на 2026 год на академические и именные стипендии предусмотрели на 1,2 млрд грн больше, чем годом ранее.
Также с нового учебного года урегулирована возможность выплачивать академические стипендии студентам-бюджетникам дневной формы, которые обучаются в частных учреждениях высшего образования.
Итак, если студент хочет знать, получит ли он академическую стипендию в 2026 году, прежде всего стоит проверить свой статус обучения, результаты семестрового контроля и место в рейтинге успеваемости своего учреждения образования.
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