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Когда придет стипендия в сентябре 2026 года: когда будут деньги и почему возможна задержка

Ольга Петухова, редактор сайта 23 сентября 2026, 16:30 2 мин.
когда придет стипендия в сентябре 2026
Фото Pexels

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