Когда придет стипендия в сентябре 2026 года: когда будут деньги и почему возможна задержка

Начало осеннего семестра для украинских студентов — всегда ожидание первой выплаты стипендии. В сентябре 2026 года этот вопрос особенно волнует — правительство увеличило выплаты.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1052, размеры академических стипендий с 1 сентября выросли вдвое.

Так когда придет стипендия в сентябре 2026 — разбираемся в материале.

Стипендия в сентябре 2026 года: когда придет

Единой даты, когда студентам всей Украины должны одновременно перечислить средства, нет.

Академическая стипендия выплачивается один раз в месяц, а в какие даты это произойдет, зависит от учебного заведения. Подобный порядок назначения и выплаты стипендий определен постановлением Кабмина №882.

Поэтому даже студенты одного города могут получить деньги в разные дни.

Обычно средства зачисляются в период с 25 по 30 сентября.

Однако в этом году возникает необходимость утвердить новые расчеты по обновленным тарифным сеткам, поэтому в некоторых университетах выплата стипендии может сместиться на первые числа октября.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года для студентов ЗВО обычная академическая стипендия составляет 4000 грн в месяц вместо 2000 грн, а для определенных специальностей — 5100 грн.

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Для социальных стипендий действует другой механизм. Их начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины. В соответствии с нормативно-правовыми актами, выплата таких стипендий проводится ежемесячно в четко определенное окно — с 4 по 25 число.

Итак, по состоянию на конец сентября выплаты уже находятся в процессе зачисления.

Студентам стоит ожидать средства в конце месяца или в самые первые дни октября, а уточнить, когда именно, можно непосредственно в бухгалтерии своего университета или колледжа.

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