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Продажа медицинского оборудования: что клинике учесть перед закупкой

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 сентября 2026, 15:18 2 мин.
Медицинское оборудование для клиники: на что обратить внимание при выборе
Фото Pexels

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