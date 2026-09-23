Что делать с айвой? Подборка вкусных рецептов, если урожай оказался удачным

Айва — сезонный и очень полезный продукт. Отыскать его можно на рынке, в магазине или у себя в огороде. Если сезон выдался щедрым на урожай, читай, что можно приготовить из айвы — в нашем материале.

Что делать с айвой: рецепты блюд из айвы

Если от количества урожая есть только вопрос, что делать с айвой — мы подготовили для тебя подборку вкусных блюд из айвы. Все они быстрые и несложные в приготовлении, так что порадовать себя, родных или близких вкусной айвой будет просто.

Держи рецепты пирога с айвой, повидла из айвы и полезных цукатов.

Пирог с айвой — рецепт

Быстрый рецепт пирога с айвой — именно то, что нужно, когда неожиданно приходят гости. Мы подготовили простой рецепт, читай, что делать с айвой и как сделать из нее пирог.

Понадобится

Айва большая — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Мука — 150 г

Сахар — 150 г

Масло растительное — 150 мл

Пищевая сода — 1 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Сахарная пудра — по вкусу

Приготовление

В мисочке взбей яйца и сахар в пышную пену. Добавь просеянную муку, соду, погашенную лимонным соком. Тщательно размешай все венчиком. К тесту добавь растительное масло. Айву нужно натереть на средней терке, а потом добавить в тесто. Форму для запекания смажь маслом, влей тесто. Разогрей духовку до 180°C. Выпекай пирог в течение 45 минут. После выпечки можно посыпать пирог сахарной пудрой. Готово!

Цукаты из айвы — пошаговый рецепт

Домашние цукаты из айвы можно использовать для рождественской выпечки! Приготовить их можно всего за несколько часов. К тому же найти цукаты из айвы в магазинах почти невозможно, поэтому это полезный и вкусный ингредиент, легко сделать самостоятельно.

Понадобится

Айва — 500 г

500 г Сахар — 200 г

200 г Вода — 130 мл

130 мл Кукурузный крахмал — 15 г

15 г Сахарная пудра — 15 г

Приготовление

В кастрюле или котелке смешай воду и сахар. Смесь нужно довести до кипения. Помешивай ее деревянной лопаткой. Варить следует на медленном огне. Айву хорошо помой жесткой губкой, чтобы убрать налет и ворс. Нарежь айву дольками. Добавь нарезанную айву в сироп, доведи до кипения. Затем оставь айву на ночь в кастрюле с сиропом. Утром провари айву еще раз около 20 минут на среднем огне. Дольки айвы выложи на противень, застеленный пергаментом. Поставь высушиваться в духовку на 50°C на 6-7 часов или оставь на три дня при комнатной температуре. Высушенные цукаты посыпь смесью крахмала и сахарной пудры. Хранить цукаты из айвы можно в стеклянных баночках или пластиковых контейнерах.

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Повидло из айвы — как приготовить

Повидло из айвы готовится очень просто, а использовать его можно будет для пирожков и пирогов, тарталеток, печенья и рогаликов. А еще — закрыть в баночки и добавлять к сладким завтракам.

Понадобится

Айва — 1 кг

1 кг Сахар — 550 г

550 г Вода — 600 мл

Приготовление

Хорошо помой айву жесткой стороной губки. Нарежь айву кубиками, убери косточки и сердцевины. В большой кастрюле или котелке вскипяти воду. В кипяток добавь нарезанную кубиками айву. Вари полчаса под крышкой, раз в несколько минут помешивай все лопаткой. Затем сними крышку, вари, пока жидкость не испарится. Это примерно 15-30 минут. Когда айва станет мягкой, измельчи ее блендером до консистенции пюре. Добавь сахар, размешай все лопаткой. Поставь кастрюлю на плиту и вари на маленьком огне 30-60 минут. Чем гуще должно быть повидло, тем дольше его нужно варить. Не забывай помешивать повидло из айвы. Готовое повидло из айвы закрой в продезинфицированные стеклянные баночки. Когда повидло остынет, оно загустеет еще больше. Храни повидло из айвы в холодильнике или в прохладном и темном помещении.

Раньше мы рассказывали, как приготовить варенье из айвы на зиму.

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