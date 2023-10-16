Что делать с айвой? Подборка вкусных рецептов, если урожай оказался удачным

Айва — сезонный и очень полезный продукт. Отыскать его можно на рынке, в магазине или у себя в огороде. Если сезон выдался щедрым на урожай, читай, что можно приготовить из айвы — в нашем материале.
Если от количества урожая есть только вопрос, что делать с айвой — мы подготовили для тебя подборку вкусных блюд из айвы. Все они быстрые и несложные в приготовлении, так что порадовать себя, родных или близких вкусной айвой будет просто.
Держи рецепты пирога с айвой, повидла из айвы и полезных цукатов.
Быстрый рецепт пирога с айвой — именно то, что нужно, когда неожиданно приходят гости. Мы подготовили простой рецепт, читай, что делать с айвой и как сделать из нее пирог.
Понадобится
Приготовление
Домашние цукаты из айвы можно использовать для рождественской выпечки! Приготовить их можно всего за несколько часов. К тому же найти цукаты из айвы в магазинах почти невозможно, поэтому это полезный и вкусный ингредиент, легко сделать самостоятельно.
Повидло из айвы готовится очень просто, а использовать его можно будет для пирожков и пирогов, тарталеток, печенья и рогаликов. А еще — закрыть в баночки и добавлять к сладким завтракам.
Раньше мы рассказывали, как приготовить варенье из айвы на зиму.
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