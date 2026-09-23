Що робити з айвою? Добірка смачних рецептів, якщо врожай виявився вдалим

Айва — сезонний та дуже корисний продукт. Відшукати його можна на ринку, у магазині або в себе на городі. Якщо сезон видався щедрим на урожай, читай, що можна приготувати з айви — в нашому матеріалі.

Що робити з айвою: рецепти страв з айви

Якщо від кількості врожаю лише є питання, що робити з айвою — ми підготували для тебе добірку смачних страв з айви. Усі вони швидкі та нескладні у приготуванні, тож порадувати себе, рідних чи близьких смачною айвою буде просто.

Тримай рецепти пирога з айвою, повидла з айви та корисних цукатів.

Пиріг з айвою — рецепт

Швидкий рецепт пирога з айвою — саме те, що потрібно, коли неочікувано приходять гості. Ми підготували простий рецепт, читай, що робити з айвою та як зробити з неї пиріг.

Знадобиться

Айва велика — 1 шт.

Яйця — 3 шт.

Борошно — 150 г

Цукор — 150 г

Олія — 150 мл

Харчова сода — 1 ч. л.

Лимонний сік — 1 ст. л.

Цукрова пудра — за смаком

Приготування

У мисочці збий яйця та цукор до пишної піни. Додай просіяне борошно, соду, загашену лимонним соком. Ретельно розмішай усе вінчиком. До тіста додай олію. Айву потрібно натерти на середній тертці, також додати в тісто. Форму для запікання змасти олією, влий тісто. Розігрій духовку до 180°C. Випікай пиріг протягом 45 хвилин. Після випікання можна посипати пиріг цукровою пудрою. Готово!

Цукати з айви — покроковий рецепт

Домашні цукати з айви можна використати для різдвяної випічки! Приготувати їх можна всього за кілька годин. До того ж знайти цукати з айви в магазинах майже неможливо, тому це корисний і смачний інгредієнт, який легко зробити самостійно.

Знадобиться

Айва — 500 г

Цукор — 200 г

Вода — 130 мл

Кукурудзяний крохмаль — 15 г

Цукрова пудра — 15 г

Приготування

У каструлі або казанку змішай воду та цукор. Суміш потрібно довести до кипіння. Помішуй її дерев’яною лопаткою. Варити слід на повільному вогні. Айву добре помий жорсткою губкою, щоб прибрати наліт та ворс. Наріж айву часточками. Додай нарізану айву у сироп, доводь до кипіння. Потім залиш айву на ніч у каструлі з сиропом. Зранку провари айву ще раз близько 20 хвилин на середньому вогні. Часточки айви виклади на деко, застелене пергаментом. Постав висушуватися у духовку на 50°C на 6-7 годин або залиш на три дні за кімнатної температури. Висушені цукати посип сумішшю крохмалю та цукрової пудри. Зберігати цукати з айви можна в скляних баночках або пластикових контейнерах.

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Повидло з айви — як приготувати

Повидло з айви готується дуже просто, а використовувати його можна буде для пиріжків та пирогів, тарталеток, печива та рогаликів. А ще — закрити у баночки та додавати до солодких сніданків.

Знадобиться

Айва — 1 кг

Цукор — 550 г

Вода — 600 мл

Приготування

Добре помий айву жорсткою стороною губки. Наріж айву кубиками, прибери кісточки та серцевини. У великій каструлі чи казанку закип’яти воду. В окріп додай нарізану кубиками айву. Вари півгодини під кришкою, раз на кілька хвилин помішуй усе лопаткою. Потім зніми кришку, вари, доки рідина не випарується. Це приблизно 15-30 хвилин. Коли айва стане м’якою, подрібни її блендером до консистенції пюре. Додай цукор, розмішай усе лопаткою. Постав каструлю на вогонь та вари на маленькому вогні 30-60 хвилин. Чим густішим має бути повидло, тим довше його потрібно варити. Не забувай помішувати повидло з айви. Готове повидло з айви закрий у продезінфіковані скляні баночки. Коли повидло охолоне, воно загусне ще більше. Зберігай повидло з айви у холодильнику або у прохолодному та темному приміщенні.

Раніше ми розповідали, як приготувати варення з айви на зиму.

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