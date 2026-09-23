Що робити з айвою? Добірка смачних рецептів, якщо врожай виявився вдалим

Айва — сезонний та дуже корисний продукт. Відшукати його можна на ринку, у магазині або в себе на городі. Якщо сезон видався щедрим на урожай, читай, що можна приготувати з айви — в нашому матеріалі.
Що робити з айвою: рецепти страв з айви
Якщо від кількості врожаю лише є питання, що робити з айвою — ми підготували для тебе добірку смачних страв з айви. Усі вони швидкі та нескладні у приготуванні, тож порадувати себе, рідних чи близьких смачною айвою буде просто.
Тримай рецепти пирога з айвою, повидла з айви та корисних цукатів.
Пиріг з айвою — рецепт
Швидкий рецепт пирога з айвою — саме те, що потрібно, коли неочікувано приходять гості. Ми підготували простий рецепт, читай, що робити з айвою та як зробити з неї пиріг.
Знадобиться
- Айва велика — 1 шт.
- Яйця — 3 шт.
- Борошно — 150 г
- Цукор — 150 г
- Олія — 150 мл
- Харчова сода — 1 ч. л.
- Лимонний сік — 1 ст. л.
- Цукрова пудра — за смаком
Приготування
- У мисочці збий яйця та цукор до пишної піни. Додай просіяне борошно, соду, загашену лимонним соком. Ретельно розмішай усе вінчиком.
- До тіста додай олію. Айву потрібно натерти на середній тертці, також додати в тісто.
- Форму для запікання змасти олією, влий тісто. Розігрій духовку до 180°C. Випікай пиріг протягом 45 хвилин. Після випікання можна посипати пиріг цукровою пудрою. Готово!
Цукати з айви — покроковий рецепт
Домашні цукати з айви можна використати для різдвяної випічки! Приготувати їх можна всього за кілька годин. До того ж знайти цукати з айви в магазинах майже неможливо, тому це корисний і смачний інгредієнт, який легко зробити самостійно.
Знадобиться
- Айва — 500 г
- Цукор — 200 г
- Вода — 130 мл
- Кукурудзяний крохмаль — 15 г
- Цукрова пудра — 15 г
Приготування
- У каструлі або казанку змішай воду та цукор. Суміш потрібно довести до кипіння. Помішуй її дерев’яною лопаткою. Варити слід на повільному вогні.
- Айву добре помий жорсткою губкою, щоб прибрати наліт та ворс. Наріж айву часточками. Додай нарізану айву у сироп, доводь до кипіння. Потім залиш айву на ніч у каструлі з сиропом. Зранку провари айву ще раз близько 20 хвилин на середньому вогні.
- Часточки айви виклади на деко, застелене пергаментом. Постав висушуватися у духовку на 50°C на 6-7 годин або залиш на три дні за кімнатної температури.
- Висушені цукати посип сумішшю крохмалю та цукрової пудри.
- Зберігати цукати з айви можна в скляних баночках або пластикових контейнерах.
Повидло з айви — як приготувати
Повидло з айви готується дуже просто, а використовувати його можна буде для пиріжків та пирогів, тарталеток, печива та рогаликів. А ще — закрити у баночки та додавати до солодких сніданків.
Знадобиться
- Айва — 1 кг
- Цукор — 550 г
- Вода — 600 мл
Приготування
- Добре помий айву жорсткою стороною губки. Наріж айву кубиками, прибери кісточки та серцевини.
- У великій каструлі чи казанку закип’яти воду. В окріп додай нарізану кубиками айву. Вари півгодини під кришкою, раз на кілька хвилин помішуй усе лопаткою.
- Потім зніми кришку, вари, доки рідина не випарується. Це приблизно 15-30 хвилин. Коли айва стане м’якою, подрібни її блендером до консистенції пюре.
- Додай цукор, розмішай усе лопаткою. Постав каструлю на вогонь та вари на маленькому вогні 30-60 хвилин. Чим густішим має бути повидло, тим довше його потрібно варити. Не забувай помішувати повидло з айви.
- Готове повидло з айви закрий у продезінфіковані скляні баночки. Коли повидло охолоне, воно загусне ще більше. Зберігай повидло з айви у холодильнику або у прохолодному та темному приміщенні.
Раніше ми розповідали, як приготувати варення з айви на зиму.
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