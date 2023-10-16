Що робити з айвою? Добірка смачних рецептів, якщо врожай виявився вдалим

Айва — сезонний та дуже корисний продукт. Відшукати його можна на ринку, у магазині або в себе на городі. Якщо сезон видався щедрим на урожай, читай, що можна приготувати з айви — в нашому матеріалі.
Якщо від кількості врожаю лише є питання, що робити з айвою — ми підготували для тебе добірку смачних страв з айви. Усі вони швидкі та нескладні у приготуванні, тож порадувати себе, рідних чи близьких смачною айвою буде просто.
Тримай рецепти пирога з айвою, повидла з айви та корисних цукатів.
Швидкий рецепт пирога з айвою — саме те, що потрібно, коли неочікувано приходять гості. Ми підготували простий рецепт, читай, що робити з айвою та як зробити з неї пиріг.
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Приготування
Домашні цукати з айви можна використати для різдвяної випічки! Приготувати їх можна всього за кілька годин. До того ж знайти цукати з айви в магазинах майже неможливо, тому це корисний і смачний інгредієнт, який легко зробити самостійно.
Повидло з айви готується дуже просто, а використовувати його можна буде для пиріжків та пирогів, тарталеток, печива та рогаликів. А ще — закрити у баночки та додавати до солодких сніданків.
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Раніше ми розповідали, як приготувати варення з айви на зиму.
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