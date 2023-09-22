Варення з айви на зиму: рецепт приготування неймовірно смачного десерту

Варення з айви у багатьох асоціюється зі східними ласощами. Прозоре, дуже ароматне, красивого бурштинового кольору зі шматочками, що плавають у сиропі.
У сирому вигляді айва — фрукт досить жорсткий й терпкий, тому домашнє приготування вимагає тривалої термічної обробки. Як приготувати варення з айви: рецепт знайдеш у нашому матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Зберегти літо у банці можна за допомогою різних фруктів та ягід. Раніше ми розповідали, як приготувати варення з дині.
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