Варення з айви на зиму: рецепт приготування неймовірно смачного десерту

Варення з айви у багатьох асоціюється зі східними ласощами. Прозоре, дуже ароматне, красивого бурштинового кольору зі шматочками, що плавають у сиропі.

У сирому вигляді айва — фрукт досить жорсткий й терпкий, тому домашнє приготування вимагає тривалої термічної обробки. Як приготувати варення з айви: рецепт знайдеш у нашому матеріалі.

Варення з айви частинками: рецепт

Інгредієнти:

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800 г айви;

400 г цукру;

половинка лимона.

Спосіб приготування:

Айву наріж великими шматочками й видали насіння. Шкірку не чисть. Поклади в каструлю і залий шматочки айви водою. Доведи до кипіння і вари 10 хвилин. Дістань фрукти з каструлі в окремий посуд. Воду, в якій варилася айва, проціди, відмірявши 300 мл. Постав на вогонь і всип цукор. Доведи до кипіння, постійно помішуючи, щоб цукор розчинився, і вари 10 хвилин. У сироп склади частинки айви. Вари варення з айви у три прийоми по 10 хвилин з інтервалом у 12 годин. При останньому кип’ятінні вичави в каструлю сік половини лимона. З кожним варінням варення має густіти й темніти. Гаряче варення розлий по банках і закатай кришками.

Варення з айви на зиму з корицею: рецепт

Інгредієнти:

5 шт. айви;

400 г цукру;

5 ст. л. лимонного соку;

1,5 ч. л. кориці.

Спосіб приготування:

Айву почисть від шкірки, наріж дрібними шматочками, видали серцевину. Склади в каструлю і залий водою. Після закипання вари 20 хвилин на середньому вогні, помішуючи, до м’якості фрукта. Додай цукор, лимонний сік і корицю. Зменш вогонь і помішуй 5 хвилин, поки цукор не розчиниться. Після чого, помішуючи час від часу, тримай ще 25 хвилин на маленькому вогні. Айва має бути м’якою і блискучою. Зніми варення з вогню і розлий по банках.

Рецепт варення з айви з апельсином

Інгредієнти:

2,5 кг айви;

2 апельсини;

2 л води;

2 кг цукру;

аніс, кориця, кардамон, запашний перець до смаку.

Спосіб приготування:

Айву очистить від шкірки й серцевини. М’якоть наріж кубиками. Виклади шкірку і серцевину в каструлю і залий водою. Вари на середньому вогні 20 хвилин. Цим відваром залий нарізаний м’якуш айви. Додай цукор і вари 20 хвилин. Апельсин разом з цедрою наріж невеликими кубиками. Додай до айви й вари ще 30 хвилин. За бажання в середині варіння опусти в варення марлевий мішечок зі спеціями, а потім витягни в кінці варіння. Розлий варення з айви з апельсинами по стерилізованих банках.

Зберегти літо у банці можна за допомогою різних фруктів та ягід. Раніше ми розповідали, як приготувати варення з дині.

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