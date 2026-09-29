Стиль життя

Перець по-корейськи на зиму: рецепт смачної заготівлі з гостринкою

Богдана Макалюк, журналістка сайту 29 Вересня 2026, 16:30 2 хв.
перець по корейськи на зиму
Фото Pexels

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