Перець по-корейськи на зиму: рецепт смачної заготівлі з гостринкою

Багато людей люблять робити на зиму заготівлі з гостринкою, тому з’являються різні варіації “по-корейськи”. Сьогодні ми розповімо, як приготувати перець по-корейськи на зиму.

Такий варіант заготівлі на зиму дуже швидко зробити. Варто лише нарізати усі овочі та замаринувати їх.

Читай у матеріалі простий та покроковий рецепт перцю по-корейськи на зиму.

Перець по-корейськи на зиму: інгредієнти

Інгредієнти на дві банки 500 мл та одну 700 мл:

болгарський перець — 1 кг в очищеному вигляді

петрушка — великий пучок

морква — 350 г

гострий перець — на смак

часник — 4-6 зубчиків

олія — 130 мл

оцет 9% — 130 мл

приправа для моркви по-корейськи — 1 ст. л.

сіль — 3 ч. л.

цукор — 5 ст. л.

Приготування перцю по-корейськи

Насамперед треба очистити болгарський перець від насіння та нарізати тоненькими смужками. Перекласти перець у глибоку місткість, у якій він маринуватиметься.

Моркву натерти на спеціальній терці для моркви по-корейськи та покласти до перцю. Петрушку дрібно нарізати та додати до овочів. Також додати подрібнений чи роздавлений часник і дрібно нарізаний гострий перець.

Не забути про сіль, приправу та цукор. Останніми додати оцет та олію. Усе добре вимішати.

Перець залишити маринуватися на чотири години, але перемішувати кожні півгодини.

Після маринування перець розкласти у чисті стерилізовані банки, заповнюючи їх до верхівки. У банки залити порівну маринад, у якому маринувався перець.

На дно великої каструлі застелити рушник. Налити у каструлю теплу воду до середини банок і стерилізувати 25 хв. Потім укутати у теплу ковдру до повного охолодження та зберігати у прохолодному місці.

А найпопулярніший овоч для приготування по-корейськи — морква. Раніше ми розповідали, як приготувати моркву по-корейськи.

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