Яблучний пиріг, який тане в роті: смачна випічка для осінніх вечорів

На вулиці ще доволі тепло та сонячно, але золота й туманна осіння погода вже не за горами. Якщо ти сильно чекала цих затишних вечорів із гарячою чашкою кави або чаю, то напевно ще й уявляла запашний аромат домашньої випічки. Пропонуємо тобі сьогодні перевірений рецепт яблучного пирога, який тане в роті.

Читай, як приготувати найсмачніший яблучний пиріг, що тане в роті, у нашому матеріалі.

Яблучний пиріг: покроковий рецепт

Яблучний пиріг вийде особливо смачним та візуально гарним, якщо ти правильно обереш його головний інгредієнт — яблука. Вони не повинні під час випікання перетворитися на суцільне пюре, тому використовуй пружні, тверді на дотик фрукти без темних плям. Раніше ми розповідали, як визначити зрілість яблук і як їх краще зберігати.

Якщо хочеш яскравішого присмаку, то додай до випічки два різних сорти яблук: один кислий, інший солодкий. Загалом для яблучного пирога традиційно використовують Чемпіон, Симиренку, Антонівку, Лігольд та Айдаред. Ці сорти яблук мають кислинку, яка добре поєднається із солодким тістом.

Інгредієнти для тіста на форму діаметром 24 см:

яблука — 4-5 шт.;

яйця — 4 шт.;

борошно — 350 г;

цукор — 180 г;

молоко — 200 мл;

розпушувач — 2 ч. л.

Інгредієнти для заварного крему:

яйця — 2 шт.;

молоко — 400 мл;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

крохмаль — 2 ст. л.

Спосіб приготування яблучного пирога:

Приготуй крем: замішай у великій ємності яйця, цукор, ванільний цукор та крохмаль. Додай молоко та вари до згущення, періодично помішуючи, щоб не було грудочок. Дай потім охолонути. Приготуй тісто: взбий міксером яйця разом із цукром, додай молока і продовжуй збивати. Просій борошно разом із розпушувачем і замішай після цього із попередньо взбитими яйцями та молоком. Яблука очисть від кожури та наріж на середнього розміру дольки. Одразу, поки вони не почали темніти, замішай із тістом. Виклади отриману масу у форму для запікання, розрівняй і зроби зверху решітку із заварного крему. Для цього наклади крем в кондитерській мішечок або просто у чистий щільний пакет, у якому треба лише зрізати кінчик. Постав форму у духовку, розігріту на 180 градусів, і випікай 40 хвилин. Перевір готовність пирога з допомогою зубочистки.

Смачного!

Раніше ми також розповідали, як приготувати яблучний пиріг із меренгою.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!