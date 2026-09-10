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Яблучний пиріг, який тане в роті: смачна випічка для осінніх вечорів

Марина Слизовська, редакторка сайту 10 Вересня 2026, 18:00 3 хв.
яблучний пиріг який тане в роті
Фото Unsplash

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