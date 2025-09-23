Коли обривати яблука на зиму 2025 і як краще зберігати урожай: оптимальні терміни

Щоб не зіпсувати врожай, слід знати, як та коли потрібно збирати яблука. Адже різні сорти обривають у різний час. Коли можна обривати яблука на зиму та що потрібно про це знати — читай у матеріалі.

Коли обривати яблука різних сортів: оптимальні терміни

Сорти яблук ділять найчастіше на три групи.

Ранні. Ті, які починають збирати літом. Найчастіше вони можуть зберігатися доволі мало часу, до 3-4 тижнів. Дозрівають вони до середини серпня. Середні. Можуть зберігатися від місяця до чотирьох. Ними можна ласувати до зими, збираючи у вересні. Пізні. Зберігаються найдовше. Деякі сорти можуть простояти у правильних умовах до квітня. Збирають у вересні-жовтні.

Як визначити зрілість яблук

Аби точно зрозуміти, достигло яблуко чи ні, важливо користуватися такими лайфхаками.

Дозрілі яблука при натисканні на шкірку матимуть вм’ятину. Зовнішній вигляд у них яскравий, без червоточини. М’якоть має бути білого або кремового кольору. На смак — соковиті, з характерним сортовим смаком.

Як правильно обривати яблука: інструкція

Для того, аби яблука збереглися подовше, потрібно дотримуватися основних правил збору.

Зривай фрукти в суху погоду, дочекавшись, коли просохне ранкова роса. Урожай після збору охолоди до температури 8-10°C. Проводь збір яблук відразу при досягненні стиглості. Зрілий фрукт має яскраво виражений аромат та солодкий смак. Тому якщо знімати його не на цій стадії, то яблуко дуже скоро стане сухим і крихким. Урожай важливо ставити на зберігання відразу після збирання. Важливо, щоб у приміщенні температура була в інтервалі від 0°C до 4°C, а також досить висока вологість (85-90%).

Як зберігати яблука: основні правила

Плоди найкраще зберігати в дерев’яних ящиках, картонних коробках або на стелажах. Якщо їх небагато, виклади яблука в поліетиленовий пакет з дірками й підвісь до стелі. Якщо хочеш надовго зберегти фрукти, виклади їх в місткість і переклади шари яблук піском, деревною стружкою, папером або сухим піском. Солому краще для цього не бери, адже тоді яблука неприємно пахнутимуть. Якщо будеш зберігати їх у квартирі, вибери прохолодне та сухе місце. Краще це робити у картонних ящиках або коробках. Діли яблука на партії вагою 3-4 кг. Розклади по пакетах й зав’яжи їх. Зроби кілька дірок в упаковці, щоб яблука не згнили. Пакети з фруктами виклади у великі ящики й зберігай на підлозі, у холодильнику або в підвалі.

