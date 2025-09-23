Коли обривати яблука на зиму 2025 і як краще зберігати урожай: оптимальні терміни

Щоб не зіпсувати врожай, слід знати, як та коли потрібно збирати яблука. Адже різні сорти обривають у різний час. Коли можна обривати яблука на зиму та що потрібно про це знати — читай у матеріалі.
Коли обривати яблука різних сортів: оптимальні терміни
Сорти яблук ділять найчастіше на три групи.
- Ранні. Ті, які починають збирати літом. Найчастіше вони можуть зберігатися доволі мало часу, до 3-4 тижнів. Дозрівають вони до середини серпня.
- Середні. Можуть зберігатися від місяця до чотирьох. Ними можна ласувати до зими, збираючи у вересні.
- Пізні. Зберігаються найдовше. Деякі сорти можуть простояти у правильних умовах до квітня. Збирають у вересні-жовтні.
Як визначити зрілість яблук
Аби точно зрозуміти, достигло яблуко чи ні, важливо користуватися такими лайфхаками.
- Дозрілі яблука при натисканні на шкірку матимуть вм’ятину.
- Зовнішній вигляд у них яскравий, без червоточини.
- М’якоть має бути білого або кремового кольору.
- На смак — соковиті, з характерним сортовим смаком.
Як правильно обривати яблука: інструкція
Для того, аби яблука збереглися подовше, потрібно дотримуватися основних правил збору.
- Зривай фрукти в суху погоду, дочекавшись, коли просохне ранкова роса.
- Урожай після збору охолоди до температури 8-10°C.
- Проводь збір яблук відразу при досягненні стиглості.
- Зрілий фрукт має яскраво виражений аромат та солодкий смак. Тому якщо знімати його не на цій стадії, то яблуко дуже скоро стане сухим і крихким.
- Урожай важливо ставити на зберігання відразу після збирання. Важливо, щоб у приміщенні температура була в інтервалі від 0°C до 4°C, а також досить висока вологість (85-90%).
Як зберігати яблука: основні правила
- Плоди найкраще зберігати в дерев’яних ящиках, картонних коробках або на стелажах. Якщо їх небагато, виклади яблука в поліетиленовий пакет з дірками й підвісь до стелі.
- Якщо хочеш надовго зберегти фрукти, виклади їх в місткість і переклади шари яблук піском, деревною стружкою, папером або сухим піском. Солому краще для цього не бери, адже тоді яблука неприємно пахнутимуть.
- Якщо будеш зберігати їх у квартирі, вибери прохолодне та сухе місце. Краще це робити у картонних ящиках або коробках. Діли яблука на партії вагою 3-4 кг. Розклади по пакетах й зав’яжи їх. Зроби кілька дірок в упаковці, щоб яблука не згнили. Пакети з фруктами виклади у великі ящики й зберігай на підлозі, у холодильнику або в підвалі.
