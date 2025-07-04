Як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду через Приват24 та Дію — простий алгоритм дій

Перевірити страховий стаж, подати заяву на пенсію онлайн, переглянути пенсійні нарахування або
проконтролювати внески роботодавця — усе це можливо, якщо ти користуєшся особистим кабінетом Пенсійного фонду України.
Як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду через Приват24, через Дію або з телефону – розказуємо детально.
Як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду через ПриватБанк
Щоб увійти до особистого кабінету Пенсійного фонду через ПриватБанк, потрібно скористатися електронним підписом (КЕП) або BankID. Розказуємо, як це зробити.
-
зайди на портал Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua
-
натисни Вхід у верхньому правому куті;
-
обери як спосіб авторизації BankID;
-
вибери ПриватБанк у списку банків;
-
введи свій номер телефону та підтвердь вхід через Приват24;
-
після успішної авторизації тебе перенаправить в особистий кабінет.
Зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду можна і через електронний підпис (КЕП) від ПриватБанку. Для цього виконай наступні кроки:
- отримай КЕП у ПриватБанку (якщо ще не маєш). Для цього перейди на веб-версію Приват24, у меню Послуги вибери Електронний цифровий підпис. Завантаж ключ на свій комп’ютер і запам’ятай пароль до нього.
- перейди на сайт Пенсійного фонду https://portal.pfu.gov.ua
- натисни Вхід і вибери спосіб Електронний підпис (КЕП).
- обери ПриватБанк або Ваш файловий носій;
- завантаж свій КЕП-файл та введи пароль;
- після підтвердження вхід буде доступним, і ти зможеш увійти до особистого кабінету ПФУ.
Як увійти до особистого кабінету ПФУ через Дію
Щоб увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою Дія.Підпису, зроби таким чином:
- перейди на вебпортал електронних послуг ПФУ https://portal.pfu.gov.ua
- натисни кнопку Вхід у верхньому правому куті сторінки;
- виберіть серед запропонованих варіантів авторизації опцію Дія.Підпис;
- натисни кнопку Отримати код для входу;
- відкрий мобільний застосунок Дія на своєму смартфоні;
- скористайся функцією сканування QR-коду в застосунку Дія та відскануй QR-код, що з’явився на екрані комп’ютера;
- підтвердь запит на авторизацію через Дія.Підпис та пройди перевірку за допомогою фото;
- після успішної перевірки натисни Далі та введи п’ятизначний код для Дія.Підпису.
- після завершення цих кроків ти автоматично увійдеш до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг ПФУ.
