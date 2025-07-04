Як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду через Приват24 та Дію — простий алгоритм дій

Перевірити страховий стаж, подати заяву на пенсію онлайн, переглянути пенсійні нарахування або

проконтролювати внески роботодавця — усе це можливо, якщо ти користуєшся особистим кабінетом Пенсійного фонду України.

Як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду через Приват24, через Дію або з телефону – розказуємо детально.

Як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду через ПриватБанк

Щоб увійти до особистого кабінету Пенсійного фонду через ПриватБанк, потрібно скористатися електронним підписом (КЕП) або BankID. Розказуємо, як це зробити.

зайди на портал Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua

натисни Вхід у верхньому правому куті;

обери як спосіб авторизації BankID;

вибери ПриватБанк у списку банків;

введи свій номер телефону та підтвердь вхід через Приват24;

після успішної авторизації тебе перенаправить в особистий кабінет.

Зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду можна і через електронний підпис (КЕП) від ПриватБанку. Для цього виконай наступні кроки:

отримай КЕП у ПриватБанку (якщо ще не маєш). Для цього перейди на веб-версію Приват24, у меню Послуги вибери Електронний цифровий підпис. Завантаж ключ на свій комп’ютер і запам’ятай пароль до нього.

перейди на сайт Пенсійного фонду https://portal.pfu.gov.ua

натисни Вхід і вибери спосіб Електронний підпис (КЕП).

обери ПриватБанк або Ваш файловий носій;

завантаж свій КЕП-файл та введи пароль;

після підтвердження вхід буде доступним, і ти зможеш увійти до особистого кабінету ПФУ.

Як увійти до особистого кабінету ПФУ через Дію

Щоб увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою Дія.Підпису, зроби таким чином:

перейди на вебпортал електронних послуг ПФУ https://portal.pfu.gov.ua

натисни кнопку Вхід у верхньому правому куті сторінки;

виберіть серед запропонованих варіантів авторизації опцію Дія.Підпис;

натисни кнопку Отримати код для входу;

відкрий мобільний застосунок Дія на своєму смартфоні;

скористайся функцією сканування QR-коду в застосунку Дія та відскануй QR-код, що з’явився на екрані комп’ютера;

підтвердь запит на авторизацію через Дія.Підпис та пройди перевірку за допомогою фото;

після успішної перевірки натисни Далі та введи п’ятизначний код для Дія.Підпису.

після завершення цих кроків ти автоматично увійдеш до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Якщо тобі зручніше сприймати інформацію у відеоформаті, переглянь іще оцей сюжет:

