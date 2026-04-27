Пенсійний вік в Україні можуть підвищити до 67 років: винна війна і міграція

Відсоток працездатного населення України з початком війни стрімко зменшився, а це означає, що похитнувся баланс між пенсіонерам і працюючими людьми.

Чи призведе це до підвищення пенсійного віку до 67 років в Україні? Як оцінюють перспективи і ризики майбутнього солідарної системи європейські бізнес-партнери України — у матеріалі.

Чи підвищать пенсійний вік в Україні до 67 років

Питання підвищення пенсійного віку в Україні до 67 років – це не політичне питання, а суто демографічна та економічна проблема.

За оцінками експертів, через війну та міграцію ринок праці України втратив близько 40% працездатного населення, а частка людей 65+ зросла до 22%. Порівняємо: у 1991 році їх було 12%.

Населення країни скоротилося до 30–33 млн, а смертність, за оцінками демографів, майже утричі перевищує народжуваність.

Тож якщо раніше на одного пенсіонера було до двох працівників, нині співвідношення наближається до 1:1 або гірше.

У системі вже понад 10 млн пенсіонерів, з яких близько 2,8 млн працюють, і це свідчить про те, що пенсіонери вимушені продовжувати трудового життя навіть без фактичного підвищення пенсійного віку.

Дослідивши ці показники, Європейська бізнес-асоціація заявляє, що Україні не уникнути подовження трудового віку до 65–67 років, можливо, вже у найближчі роки.

Це реакція на дефіцит робочої сили та падіння внесків у пенсійний фонд.

Ситуацію погіршує те, що середня тривалість життя чоловіків знизилася до 57–58 років, жінок — до близько 70. Тобто частина чоловіків навіть не доживає до нинішнього пенсійного віку. Тож питання підвищення пенсійного віку на тлі цих цифр є неоднозначним.

Та попри це, демографи попереджають, що нинішні економічно активні українці працюватимуть значно довше.

Зокрема за оцінках директора ЦЕС Гліба Вишлінського, може йтися навіть про роботу до 70–75 років, фактично до глибокої старості.

Тому підвищення пенсійного віку до 67 років можна розглядати як першу відповідь на дефіцит працівників і тиск на бюджет.

Джерело: ВВС.

