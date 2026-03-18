Скільки пенсіонерів в Україні: інфографіка за 2026 рік

ПФУ оприлюднив оновлену статистику щодо чисельності пенсіонерів станом на початок 2026 року. Читай в матеріалі, скільки пенсіонерів в Україні та яка кількість отримують пенсії та за якою категорією — в матеріалі.

Скільки пенсіонерів в Україні в 2026 році — статистика

Станом на початок 2026 року Пенсійний фонд України зафіксував 10,2 мільйона громадян, які офіційно отримують пенсійні виплати. Згідно з оприлюдненими даними, демографічна та фінансова структура пенсійного забезпечення демонструє поступове зростання середніх показників та суттєві зміни в розподілі доходів літніх людей.

Середня пенсія по країні наразі становить 6 545 гривень, проте цей показник варіюється залежно від трудового статусу отримувача. Зокрема, 2,8 мільйона пенсіонерів продовжують офіційно працювати, і їхні середні виплати є вищими за загальнонаціональний рівень, сягаючи 7 160 гривень.

Структура пенсійного забезпечення за категоріями залишається стабільною: переважна більшість українців отримують виплати за віком, що становить 72,8% від загальної кількості.

Пенсії по інвалідності отримують 14,7% громадян, виплати у зв’язку з втратою годувальника складають близько 7%, а трохи більше 5% припадає на пенсії за вислугу років. Решта категорій, таких як соціальні пенсії та довічне грошове утримання суддів, становлять лише незначну частку в загальній масі виплат.

Протягом останнього року в Україні відбулася помітна трансформація рівнів пенсійного забезпечення, що виражається у суттєвому скороченні групи “бідних” пенсіонерів. Якщо раніше майже чверть отримувачів мали виплати менше 3 тисяч гривень, то на початку 2026 року їхня частка впала до рекордних 3,7%.

Натомість найчисельнішою категорією стала група з пенсіями від 3 до 4 тисяч гривень, до якої наразі належить майже третина всіх пенсіонерів країни.

Позитивна динаміка спостерігається і в сегментах середніх та високих виплат. Майже 30% пенсіонерів отримують суми в діапазоні від 5 до 10 тисяч гривень. Водночас частка громадян, чия пенсія перевищує поріг у 10 тисяч гривень, зросла з 12% до понад 15%.

Додатковим фактором підтримки доходів стала березнева індексація 2026 року, яка встановила мінімальний розмір підвищення на рівні 100 гривень, що дозволило скорегувати виплати навіть для тих категорій, які зазвичай отримують найменші надбавки.

Раніше ми писали, якою буде пенсія, якщо немає стажу — читай в матеріалі, що треба знати про соціальну допомогу в Україні.

