Сколько пенсионеров в Украине: инфографика за 2026 год

ПФУ обнародовал обновленную статистику о численности пенсионеров по состоянию на начало 2026 года. Читай в материале, сколько пенсионеров в Украине и какое количество получают пенсии и по какой категории в материале.

Сколько пенсионеров в Украине в 2026 году — статистика

По состоянию на начало 2026 года Пенсионный фонд Украины зафиксировал 10,2 миллиона граждан, официально получающих пенсионные выплаты. Согласно обнародованным данным, демографическая и финансовая структура пенсионного обеспечения демонстрирует постепенный рост средних показателей и существенные изменения в распределении доходов пожилых людей.

Средняя пенсия по стране составляет 6 545 гривен, однако этот показатель варьируется в зависимости от трудового статуса получателя. В частности, 2,8 миллиона пенсионеров продолжают официально работать, и их средние выплаты выше общенационального уровня, достигая 7 160 гривен.

Структура пенсионного обеспечения по категориям остается стабильной: большинство украинцев получают выплаты по возрасту, что составляет 72,8% от общего количества.

Пенсии по инвалидности получают 14,7% граждан, выплаты в связи с потерей кормильца составляют около 7%, а чуть больше 5% приходится на пенсии за выслугу лет. Остальные категории, такие как социальные пенсии и пожизненное денежное содержание судей, составляют лишь незначительную долю в общей массе выплат.

В последний год в Украине произошла заметная трансформация уровней пенсионного обеспечения, выражающаяся в существенном сокращении группы “бедных” пенсионеров. Если раньше почти четверть получателей выплатили меньше 3 тысяч гривен, то в начале 2026 года их доля упала до рекордных 3,7%.

Самой же многочисленной категорией стала группа с пенсиями от 3 до 4 тысяч гривен, в которую в настоящее время принадлежит почти треть всех пенсионеров страны.

Положительная динамика наблюдается и в сегментах средних и высоких выплат. Около 30% пенсионеров получают суммы в диапазоне от 5 до 10 тысяч гривен. В то же время доля граждан, чья пенсия превышает порог в 10 тысяч гривен, выросла с 12% до 15%.

Дополнительным фактором поддержки доходов стала мартовская индексация 2026 года, которая установила минимальный размер повышения на уровне 100 гривен, что позволило скорректировать выплаты даже для категорий, которые обычно получают наименьшие надбавки.

Раньше мы писали, какой будет пенсия, если нет стажа — читай в материале, что нужно знать о социальной помощи в Украине.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!