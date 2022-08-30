Не хватает стажа до пенсии? Как докупить и во сколько это обойдется

Много украинцев из-за полномасштабной войны были вынуждены покинуть свое место работы. Среди них были и те, кому осталось совсем немного до пенсии.

Поскольку без необходимого стажа невозможно получить пенсию, а доработать на предыдущем месте работы у многих просто нет возможности, то его можно докупить и все же получить заслуженную социальную выплату.

Для этого следует заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Как купить стаж: инструкция

Докупить стаж можно, если официально ты не работал(-ла) в определенные периоды с 01.01.2004 года, а также не относился (-лась) к категории застрахованных лиц. За период до 2004 года купить стаж невозможно.

Договор о добровольной уплате единого взноса ты можешь заключить по месту жительства. Для этого обратись в налоговый орган с необходимым пакетом документов:

заявление уставленной формы, копия трудовой книжки, если она есть, выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5), копия документа, удостоверяющего личность.

Сколько стоит купить стаж?

Чтобы купить стаж, необходимо оформить договор и уплатить единый социальный взнос (ЕСВ).

Он не может быть меньше минимального страхового взноса, поэтому на сегодняшний день сумма ежемесячного платежа будет равна 1430 грн.

В системе государственного социального страхования есть два вида договоров, которые ты можешь оформить:

Ежемесячная, постепенная уплата единого социального взноса. Такой договор заключается не менее чем на год, а сумма месячного платежа будет равна 1430 грн. Единовременная уплата единого социального взноса. То есть, покупка недостающего стажа сразу. Напомним, что стаж можно покупать за период с 01.01.2004 года.

Оплата производится одной суммой за весь период стажа в течение 10 календарных дней с момента подписания договора.

Во втором случае сумма за каждый месяц твоего стажа удваивается: минимальный страховой взнос умножен на коэффициент 2. То есть, за месяц стажа придется заплатить 2860 грн.

Если ты не знаешь, какой будет пенсия и нужно ли покупать дополнительный стаж, читай о том, как рассчитать пенсию самостоятельно.

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