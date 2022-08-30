Не хватает стажа до пенсии? Как докупить и во сколько это обойдется

Много украинцев из-за полномасштабной войны были вынуждены покинуть свое место работы. Среди них были и те, кому осталось совсем немного до пенсии.
Поскольку без необходимого стажа невозможно получить пенсию, а доработать на предыдущем месте работы у многих просто нет возможности, то его можно докупить и все же получить заслуженную социальную выплату.
Для этого следует заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Для этого следует заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Докупить стаж можно, если официально ты не работал(-ла) в определенные периоды с 01.01.2004 года, а также не относился (-лась) к категории застрахованных лиц. За период до 2004 года купить стаж невозможно.
Договор о добровольной уплате единого взноса ты можешь заключить по месту жительства. Для этого обратись в налоговый орган с необходимым пакетом документов:
Чтобы купить стаж, необходимо оформить договор и уплатить единый социальный взнос (ЕСВ).
Он не может быть меньше минимального страхового взноса, поэтому на сегодняшний день сумма ежемесячного платежа будет равна 1430 грн.
Он не может быть меньше минимального страхового взноса, поэтому на сегодняшний день сумма ежемесячного платежа будет равна 1430 грн.
В системе государственного социального страхования есть два вида договоров, которые ты можешь оформить:
Оплата производится одной суммой за весь период стажа в течение 10 календарных дней с момента подписания договора.
Оплата производится одной суммой за весь период стажа в течение 10 календарных дней с момента подписания договора.
Во втором случае сумма за каждый месяц твоего стажа удваивается: минимальный страховой взнос умножен на коэффициент 2. То есть, за месяц стажа придется заплатить 2860 грн.
Если ты не знаешь, какой будет пенсия и нужно ли покупать дополнительный стаж, читай о том, как рассчитать пенсию самостоятельно.
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